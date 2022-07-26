Galeri

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell restoranı gerçek oldu

Haberler | 26.07.2022 - 16:02

Rockstar Games'in popüler oyunu Grand Theft Auto'da (GTA) karşımıza çıkan fast food zinciri Cluckin Bell restoranı, ABD'de hayata geçerek gerçek oldu ve San Diego'da ilk restoran açıldı.

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell restoranı gerçek oldu - 1

GTA'nın oyununda kullanılan fast food zinciri Cluckin Bell gerçek oldu.

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell restoranı gerçek oldu - 2

ABD San Diego'da Cluckin Bell adı altında restoran açıldı.

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell restoranı gerçek oldu - 3

Dükkanın önüne asılan Grand Theft Auto V'in ana karakterlerinden olan Trevor Philips'in fotoğrafında bir şekilde kendisine hizmet edilmemesi gerektiği yazısı bulunuyor.

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell restoranı gerçek oldu - 4

Çalışanlara el bombası atmak, müşterilerin arabasını çalmak, vandallık ve yemeklerin parasını ödememek gibi suçları bulunan Trevor'ın dükkana girmesi yasaklandığı espirili bir dille anlatıldı.

GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell restoranı gerçek oldu - 5

Açılan restoranda GTA serilerinin vazgeçilmezi olan gazoz içeceği Sprunk da yer aldı. Oyundaki gazoz içeceği menüye eklendi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER