GTA serisinin fast food zinciri Cluckin Bell restoranı gerçek oldu

Haberler | 26.07.2022 - 16:02
GTA'nın oyununda kullanılan fast food zinciri Cluckin Bell gerçek oldu.
ABD San Diego'da Cluckin Bell adı altında restoran açıldı.
Dükkanın önüne asılan Grand Theft Auto V'in ana karakterlerinden olan Trevor Philips'in fotoğrafında bir şekilde kendisine hizmet edilmemesi gerektiği yazısı bulunuyor.
Çalışanlara el bombası atmak, müşterilerin arabasını çalmak, vandallık ve yemeklerin parasını ödememek gibi suçları bulunan Trevor'ın dükkana girmesi yasaklandığı espirili bir dille anlatıldı.
Açılan restoranda GTA serilerinin vazgeçilmezi olan gazoz içeceği Sprunk da yer aldı. Oyundaki gazoz içeceği menüye eklendi.