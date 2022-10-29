Güneydoğu Asya'nın vazgeçilmez sokak lezzeti: Roti canai

Yapılış şekli ve ismi nedeniyle sıklıkla Hindistan ekmekleriyle karıştırılan roti canai, yıllar içinde Malezyalıların kendi yemek kültürlerine göre şekillenerek bölgenin en ünlü sokak yemeklerinden biri haline geldi.
"Malezya usulü yağlı sac ekmeği" olarak da bilinen roti canai hazırlanırken yağlı hamur, yoğurulduktan sonra uzun süre dinlenmeye bırakılıyor ve daha sonra en ince hale getirilene kadar tezgahın üzerinde döndürülüyor.
Olabildiğince geniş ve ince hale getirilen hamur, arasına yağ sürülerek tekrar küçük parçalar şeklinde dinlenmeye bırakılıyor, hazır kıvama gelince de siparişlere göre sacda kızartılarak ve üstüne yumurta kırılarak pişiriliyor.
Malezyalıların genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiği geleneksel ekmek, tercihe göre arasına et, soğan ve bazı sebzeler konularak da hazırlanıyor.
"Yoğrulmuş ekmek" anlamına gelen roti canai, genellikle beraberinde küçük kaplarda servis edilen köri sosları, balık ve tercihe göre et ürünleriyle tüketiliyor.
Endonezya, Brunei, Singapur ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de farklı malzemeler kullanılarak yapılan roti canai, Malezyalıların en çok tükettiği yemeklerden biri. Malezya'ya 1900'lerin başında göç eden Hint Müslümanların ülkeye getirdiği bilinen yemeği, bugün özellikle kuzey eyaletlerdeki hemen her köşebaşındaki seyyar tezgahta, Hint-Malay karışımı yemeklerin servis edildiği "mamak" isimli restoranlarda ve birçok lokantada bulmak mümkün.
Selangor eyaletindeki Roti Canai Terbang Lokantası'nın işletmecisi Mimi, roti canai ve Malezya'nın farklı yöresel lezzetlerini müşterileriyle buluşturmak için 7 yıldır hizmet verdiklerini söyledi. Lokantanın, salı günleri hariç haftanın 6 günü 17.00-01.00 saatlerinde geleneksel tatları deneyimlemek isteyen müşterilere hizmet verdiğini belirten Mimi, müşterilerden gelen yoğun talep ve özellikle roti canai hakkındaki güzel yorumlardan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Mimi, "Tüm yemeklerimizi Kedah Darul Aman (Malezya Yarımadası'nın kuzey bölgesi) usulüne göre hazırlıyor ve sunuyoruz. (Yöresel yemekler) Kedah laksa, char kway teow, Utara çorbası, cucur udang, tavuklu pilav, alakart yiyecekler, her türlü içecek ve roti canai gibi Kedah mutfağının olmazsa olmaz tatlarını Kuala Lumpur ve çevre bölgelerden gelen müşterilerimizle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hırvatistan merkezli seyahat rehberi TasteAtlas, bu ay başında Malezya'nın en çok tüketilen ve hemen hemen her köşebaşında bulunan roti canai yağlı ekmeğini 'Dünyanın en iyi sokak yemeği' olarak seçti.