Güneydoğu Asya'nın vazgeçilmez sokak lezzeti: Roti canai

Endonezya, Brunei, Singapur ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde de farklı malzemeler kullanılarak yapılan roti canai, Malezyalıların en çok tükettiği yemeklerden biri. Malezya'ya 1900'lerin başında göç eden Hint Müslümanların ülkeye getirdiği bilinen yemeği, bugün özellikle kuzey eyaletlerdeki hemen her köşebaşındaki seyyar tezgahta, Hint-Malay karışımı yemeklerin servis edildiği "mamak" isimli restoranlarda ve birçok lokantada bulmak mümkün.