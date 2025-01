Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 200'ünü karşılıyor: Yaşlanmayı geciktirdiği de kanıtlandı

C VİTAMİNİ BOMBASI

Papaya, C vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Bir orta boy papaya, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 200'ünü karşılayabilir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan özelliklere sahip bir vitamindir ve vücudu serbest radikallere karşı korur.

Papaya, anti-bakteriyel ve ağrı kesici özelliklere sahip olduğu bilinen doğal bir bileşiktir. Papayanın özleri, çeşitli bakterilere karşı etkili olabilir.