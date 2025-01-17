Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 200'ünü karşılıyor: Yaşlanmayı geciktirdiği de kanıtlandı

KANSER KARŞITI ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Papaya, papain ve chymopapain gibi enzimler içerir. Bu enzimler, vücutta iltihaplanmayı azaltabilir ve romatizma, osteoartrit gibi iltihaplı hastalıkların semptomlarını hafifletebilir.

Papaya, bazı kanser türlerinin gelişimine karşı koruyucu etkiler gösterebilir. Özellikle beta-karoten, likopen ve vitamin C gibi bileşenler, kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Araştırmalar, papayanın kanser hücrelerinin yayılmasını engellediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermektedir.