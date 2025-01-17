Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 200'ünü karşılıyor: Yaşlanmayı geciktirdiği de kanıtlandı
Tropikal bir meyve olan papaya, özellikle C vitamini, folik asit, A vitamini ve çeşitli antioksidanlar bakımından zengindir. Daha çok Orta ve Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Karayipler gibi bölgelerde yetiştiği bilinen papaya, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra sindirim sağlığını iyileştirici etkilere de sahiptir. İşte papayanın kanıtlanmış faydaları:
Papaya, yüksek miktarda papain adlı bir enzimi içerir. Papain, proteinleri parçalamaya yardımcı olan bir proteaz enzimidir. Araştırmalar, papainin sindirim sistemine yardımcı olabileceğini ve sindirim sürecini iyileştirebileceğini ortaya koymuştur.