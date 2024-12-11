Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi

Yufka, börek, pide, gözleme ve birçok geleneksel Türk yemeği için temel bir malzemedir. Her ne kadar zor bir iş gibi görünse de, doğru teknik ve sabırla açılan yufka, lezzetli bir yemek için vazgeçilmez bir malzeme haline gelir. Yufka hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri, hamura bir miktar yoğurt eklemektir Yoğurt eklenen yufkalar, hem daha yumuşak olacak hem de zar gibi açılacaktır. Bu da böreklerinizin lezzetini artırır. Ayrıca, 1 yemek kaşığı yoğurt, yufkaların çok daha pratik bir şekilde açılmasını sağlar. Böylece zaman kazandığınız gibi, lezzetli börekler de yapmış olursunuz.