Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi

Yufka açmak, zahmetli ama bir o kadar keyifli bir işlemdir. Bu geleneksel teknik, sabır, pratik ve dikkat gerektirir. Yufka, incecik ve zar gibi açılmalıdır, bu da ustalık isteyen bir iştir. Böreklik yufka yapımında bazı küçük ama önemli dokunuşlar, yufkalarınızın incecik açılmasını ve yumuşacık olmasını sağlar. Peki yufka açarken nelere dikkat edilmeli? Yufka açmanın püf noktaları neler?

Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 1

Yufka, börek, pide, gözleme ve birçok geleneksel Türk yemeği için temel bir malzemedir. Her ne kadar zor bir iş gibi görünse de, doğru teknik ve sabırla açılan yufka, lezzetli bir yemek için vazgeçilmez bir malzeme haline gelir. Yufka hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri, hamura bir miktar yoğurt eklemektir Yoğurt eklenen yufkalar, hem daha yumuşak olacak hem de zar gibi açılacaktır. Bu da böreklerinizin lezzetini artırır. Ayrıca, 1 yemek kaşığı yoğurt, yufkaların çok daha pratik bir şekilde açılmasını sağlar. Böylece zaman kazandığınız gibi, lezzetli börekler de yapmış olursunuz.

N-LIFE HABERLERİ

Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 2

YUFKA AÇMANIN PÜF NOKTALARI

Yufka açma işlemi, genellikle geniş ve temiz bir yüzeyde başlar. Hamur, küçük parçalara bölünüp her biri tek tek yoğrulup yuvarlanır. Yuvarlak bir şekil aldıktan sonra, oklava veya merdane yardımıyla hamur açılmaya başlanır. Bu aşamada hamurun üzeri unlanarak, yufkanın incecik ve homojen bir şekilde açılması sağlanır. Eğer hamur doğru kıvama gelmişse, açma işlemi çok daha kolay olur.


Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 3

Bunun yanında, hamurun dinlenmesi de önemlidir. Dinlendirilmiş hamur daha esnek ve daha kolay açılır. Yufka açarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, hamurun kurumasını engellemektir. Yufka açarken, nemli bir bezle hamurun üzerini örtmek, kurumasını önler ve yufkanın yırtılmasını engeller.

Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 4

Son olarak, yufka tamamen açıldıktan sonra, genellikle aralarına un serpilerek katlanır ve istenilen boyutta kesilir. Yufka, börek, pide, gözleme ve birçok geleneksel Türk yemeği için temel bir malzemedir. Her ne kadar zor bir iş gibi görünse de, doğru teknik ve sabırla açılan yufka, lezzetli bir yemek için vazgeçilmez bir malzeme haline gelir.

Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 5

YIRTILMAYAN YUFKA TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı ılık su
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı sıvı yağ (isteğe bağlı, tereyağı da kullanılabilir)
Yeteri kadar un (yufka açarken serpmek için)


Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 6

Hazırlık Aşamaları:

1. Hamuru Yoğurun:

Unu geniş bir kaseye alın ve tuzu ekleyin.

Ortasını açıp ılık suyu, yoğurdu ve sıvı yağı ekleyin.

Karıştırarak yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun ne çok sert ne de çok yumuşak olmaması gerekir.

Hamuru yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örterek 20-30 dakika kadar dinlendirin. Bu, hamurun daha kolay açılmasını sağlar.


Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 7

2. Hamuru Parçalara Ayırın:

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Parçaları tezgaha dizin ve üzerini nemli bir bezle örtüp 10-15 dakika daha dinlendirin.

3. Yufkaları Açın:

Dinlenen hamur parçalarını un serpilmiş bir yüzeye alıp oklava veya merdaneyle açmaya başlayın.

Hamuru her açışta üzerine un serperek, incecik ve geniş bir şekilde açmaya devam edin.
Hamur yufka haline gelene kadar açma işlemine devam edin.

Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 8

4. Yufkaları Pişirin:

Yufkalar açıldıktan sonra, geniş bir tava veya sac tavada her iki tarafını da pişirin.

Yufkanın altı hafifçe kızarana kadar pişirin, sonra diğer tarafını çevirin.

Yufkaların her iki tarafı da piştikten sonra tavadan alıp, temiz bir örtüyle sararak yumuşak kalmalarını sağlayın.

Hamuruna 1 kaşık ekleyince yırtılmayan yufkalar elde ediliyor: Yufkacıların gizli tarifi - 9

5. Saklama ve Kullanma:

Yoğurtlu yufkalarınız, börek, gözleme, pide gibi yemeklerde kullanılabilir. Yufkaları kullanmadan önce serin bir ortamda saklayabilirsiniz. Piştikten sonra hemen tüketmeyecekseniz, üzerini nemli bir bezle örterek saklamanız yufkaların kurumasını engeller.

DAHA FAZLA GÖSTER