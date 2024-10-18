Hastalık dönemlerinin kurtarıcısı tavuk suyu çorbayı böyle pişirmek bağışıklık sistemine 5 kat fayda sağlıyor

Tavuk çorbası, ülkemizde en sevilen çorba çeşitleri arasında yer alıyor ve hem sıcak bir başlangıç hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor. Tavuk suyuna dayanan bu çorba, mercimek çorbası ve ezogelin çorbasıyla birlikte restoran menülerinin vazgeçilmezlerinden biri. Lezzetiyle sofralarınıza sağlık katacak bu çorba, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi destekleyerek soğuk algınlığı dönemlerinde de ideal bir tercih.



Tavuk suyu çorbasının yapılışı oldukça basit ve malzemeleri erişilebilir. Hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arıyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz!