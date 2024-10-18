Hastalık dönemlerinin kurtarıcısı tavuk suyu çorbayı böyle pişirmek bağışıklık sistemine 5 kat fayda sağlıyor

Tavuk suyu çorbası, tavuk etinin ve kemiklerinin kaynatılarak hazırlanan besleyici bir çorbadır. Genellikle soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıklarda rahatlatıcı bir seçenek olarak bilinir Özellikle gribal hastalıklarda tercih edilen çorbalardan biri olan tavuk suyu çorbayı yaparken bazı püf noktalara dikkat etmek bağışıklık sistemine katkı sağlıyor.

Hastalık dönemlerinin kurtarıcısı tavuk suyu çorbayı böyle pişirmek bağışıklık sistemine 5 kat fayda sağlıyor - 1

Tavuk çorbası, ülkemizde en sevilen çorba çeşitleri arasında yer alıyor ve hem sıcak bir başlangıç hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor. Tavuk suyuna dayanan bu çorba, mercimek çorbası ve ezogelin çorbasıyla birlikte restoran menülerinin vazgeçilmezlerinden biri. Lezzetiyle sofralarınıza sağlık katacak bu çorba, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi destekleyerek soğuk algınlığı dönemlerinde de ideal bir tercih.

Tavuk suyu çorbasının yapılışı oldukça basit ve malzemeleri erişilebilir. Hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arıyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

N-LIFE HABERLERİ

Hastalık dönemlerinin kurtarıcısı tavuk suyu çorbayı böyle pişirmek bağışıklık sistemine 5 kat fayda sağlıyor - 2

TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü
1 adet tavuk budu
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı tuz
6 su bardağı su
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağı tel şehriye

Hastalık dönemlerinin kurtarıcısı tavuk suyu çorbayı böyle pişirmek bağışıklık sistemine 5 kat fayda sağlıyor - 3

TAVUK SUYU ÇORBASI YAPIMI

Tavukların Hazırlanması: Tavuk göğsü ve budu bir tencereye koyun, üzerine suyu ekleyin. Kuru soğanı kabuklarıyla birlikte ekleyin. Tuzunu da ilave edin.

Kaynatma: Karışımı yüksek ateşte kaynamaya bırakın, ardından ateşi kısarak 1-1.5 saat pişirin. Tavuklar iyice piştiğinde, tencerenin içindekileri süzerek tavuk suyu elde edin.

Şehriye ve Koyu Kıvam: Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu kavurun. Ardından tavuk suyunu ekleyin ve karıştırarak pişirin. Tel şehriyeleri de ekleyerek çorbanızı istediğiniz kıvama getirin.

Tavukları Ekleme: Haşlanmış tavukları didikleyip çorbanıza ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.

Servis: Sıcak olarak servis edin. İsterseniz üzerine taze maydanoz serpebilirsiniz.

Bu tarifle, hem damak tadınıza hitap eden hem de sağlığınıza katkı sağlayan harika bir tavuk suyu çorbası hazırlamış olacaksınız.

Hastalık dönemlerinin kurtarıcısı tavuk suyu çorbayı böyle pişirmek bağışıklık sistemine 5 kat fayda sağlıyor - 4

TAVUK SUYU ÇORBASININ BESİN DEĞERİNİ ARTIRMA YOLLARI

Tavuk suyu çorbasının vitamin ve besin değerlerini artırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

1. Taze Sebzeler Ekleyin:

Havuç, kereviz, soğan gibi sebzeler, çorbanın vitamin içeriğini artırır. Sebzeleri çorbanın içine doğrayarak veya bütün olarak ekleyebilirsiniz.

2. Yeşil Yapraklı Sebzeler:

Pişirme işlemi sırasında ıspanak, pazı veya lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ekleyerek vitamin C ve K alımını artırabilirsiniz.

3. Baharatlar:

Zerdeçal, zencefil ve sarımsak gibi baharatlar, hem lezzet hem de antioksidan özellikleri ile çorbanın besin değerini artırır.

4. Tam Tahıllar:

Çorbanıza tam tahıllı makarna veya bulgur eklemek, lif ve vitamin alımını artırır.

5. Kuruyemiş ve Tohumlar:

Çorbanızın üzerine kavrulmuş badem veya chia tohumu ekleyerek sağlıklı yağlar ve mineraller ekleyebilirsiniz.

Hastalık dönemlerinin kurtarıcısı tavuk suyu çorbayı böyle pişirmek bağışıklık sistemine 5 kat fayda sağlıyor - 5

6. Miso veya Farklı Fermente Gıdalar:

Miso, probiyotikler içerdiği için bağışıklığı destekleyici özellikler katabilir. Pişirme sırasında eklemek iyi bir seçenek olabilir.

7. Taze Otlar:

Pişirme tamamlandıktan sonra taze maydanoz, dereotu veya fesleğen ekleyerek vitamin ve mineral alımını artırabilirsiniz.

8. Sıcak Suda Haşlama:

Tavuk suyu ve sebzeleri haşlarken, tüm besin değerlerinin suya geçmesini sağlamak için kaynatma süresini ve sıcaklığı iyi ayarlamak önemlidir.

Bu yöntemlerle tavuk suyu çorbanızın vitamin ve besin değerlerini artırarak hem daha sağlıklı hem de lezzetli hale getirebilirsiniz!

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