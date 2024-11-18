Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı

Kış mevsimi geldiğinde havaların soğumasıyla birlikte sık tüketilen içeceklerden biri olan boza her geçen gün büyük ilgi görüyor. Başta mısır olmak üzere çeşitli malzemelerle imal edilen doğal Eskişehir bozası hem yurt içi hem de yurt dışından alıcı buluyor.

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 1

Eskişehir'de 35 yıldır esnaflık yapan Nihat Köroğlu, havaların soğumasıyla birlikte ürettikleri bozaya talebin arttığını anlatarak hakiki üründeki en büyük sırrın doğallık olduğunu söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 2

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de soğuk havalar etkisini gösteriyor.

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 3

Yaklaşan kış mevsimiyle tüketim alışkanlıklarında değişiklik yaşanırken üzerine tarçın dökülerek tüketilen ve lezzetiyle dikkat çeken bozaya talep de her geçen gün artıyor.

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 4

Başta mısır olmak üzere çeşitli malzemelerle imal edilen doğal Eskişehir bozası hem yurt içi hem de yurt dışından alıcı buluyor.

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 5

Boza özellikle emzirme dönemindeki annelerin sütünü arttırdığına ve grip gibi hastalıklara iyi geldiğine inanılması sebebiyle tüketilirken, kilosu 120 TL'den satışa sunuluyor.

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 6

"HAKİKİ BOZANIN SIRRI DOĞAL OLMASINDA"

Yaklaşık 35 yıldır boza imalatı yapan esnaf Nihat Köroğlu, hakiki bozanın sırrıyla ilgili konuştu. Kendilerinin meşhur Eskişehir bozasını başta mısır olmak üzere çeşitli malzemeleri kullanarak imal ettiklerini dile getiren Köroğlu, "Bozayı değişik ürünlerden yapanlar da var. Bizim bozamız gluten içermiyor, çölyak hastaları rahatlıkla yiyebiliyor.

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 7

Havalar soğuyunca vücut mikroplardan dolayı boza istiyor. Hakiki bozanın sırrı doğal olmasında. Bizim kendi imalatımız, ürünü de kendimiz yetiştiriyoruz. Maya çok önemli. Market bozası değil açıkçası.

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 8

Bizde tatlandırıcı bir şey yok. Doğal boza ile diğerlerinin arasındaki fark tatlandırıcı olması. İmalat ucuz olsun diye şeker yerine glikoz katarlar. Boza öksürüğe ve gribe iyi gelir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı - 9

Tarçın attığımızda şekeri dengeler. Şu an talepler oldukça güzel. Kanada'dan tutun, Belçika'ya kadar bizden boza alıp götürenler çok oluyor. Artık yazları da bozamız bulunuyor. Ancak özellikle soğuk havalarda müşterimiz çoğalıyor" dedi.

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