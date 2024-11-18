Havalar soğudu, talep arttı: Hakiki bozanın sırrını açıkladı
Kış mevsimi geldiğinde havaların soğumasıyla birlikte sık tüketilen içeceklerden biri olan boza her geçen gün büyük ilgi görüyor. Başta mısır olmak üzere çeşitli malzemelerle imal edilen doğal Eskişehir bozası hem yurt içi hem de yurt dışından alıcı buluyor.
Eskişehir'de 35 yıldır esnaflık yapan Nihat Köroğlu, havaların soğumasıyla birlikte ürettikleri bozaya talebin arttığını anlatarak hakiki üründeki en büyük sırrın doğallık olduğunu söyledi.