Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük

HER GÜN BİR AVUÇ CEVİZ YERSEK NE OLUR?

Her gün bir avuç ceviz yemek, kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve iltihaplanmayı azaltır. Omega-3 yağ asitleri sayesinde kolesterolü dengeler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve cilt sağlığını iyileştirir. Ayrıca, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ancak, ceviz yüksek kalorili bir besin olduğundan aşırıya kaçmamak gerekir. Eğer ceviz alerjiniz yoksa, günlük bir avuç ceviz tüketmek sağlığınıza birçok fayda sağlayabilir.