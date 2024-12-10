Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük
Dünyada en çok Çin'de yetiştirildiği bilinen cevize, Türkiye'de ise yaygın olarak Bursa'da rastlanıyor. Besin değeri yüksek kuruyemişler listesinde bademle rekabet halinde olan ceviz, genel sağlık üzerindeki sayısız katkısıyla dikkat çekiyor. İşte cevizin kanıtlanmış 5 faydası:
2018 yılında California Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde, ceviz tüketiminin beyin sağlığını iyileştirdiği ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabildiği belirlendi. Ses getiren çalışmada, cevizin içerdiği omega-3 yağ asitlerinin, özellikle yaşlı bireylerde beyin fonksiyonlarını desteklediğini görüldü.