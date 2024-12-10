Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük

Dünyada en çok Çin'de yetiştirildiği bilinen cevize, Türkiye'de ise yaygın olarak Bursa'da rastlanıyor. Besin değeri yüksek kuruyemişler listesinde bademle rekabet halinde olan ceviz, genel sağlık üzerindeki sayısız katkısıyla dikkat çekiyor. İşte cevizin kanıtlanmış 5 faydası:

Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük - 1

2018 yılında California Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde, ceviz tüketiminin beyin sağlığını iyileştirdiği ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabildiği belirlendi. Ses getiren çalışmada, cevizin içerdiği omega-3 yağ asitlerinin, özellikle yaşlı bireylerde beyin fonksiyonlarını desteklediğini görüldü.

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Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük - 2

Kalp sağlığını destekleyen besinler üzerine yapılan 2019 tarihli bir diğer araştırmada, cevizlerin içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve kalp hastalıkları riskini azalttığı kanıtlandı. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen çalışmada, haftada en az 3 kez ceviz tüketen bireylerin, kalp damar hastalıkları riskinin yüzde 30 oranında azaldığı tespit edildi.

Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük - 3

2017 yılında yapılan başka bir çalışmada ise cevizin kanser önleyici etkisi kanıtlandı. Teksas Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, cevizlerin içerdiği polifenoller ve antioksidanların kanser hücrelerinin büyümesini engellediği ve özellikle meme kanseri hücrelerinin gelişimini yavaşlatmada etkili olduğu gözlemlendi.

Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük - 4

İspanya'da bulunan Complutense Üniversitesi, geniş kapsamlı meta-analizler sonucu, ceviz tüketiminin, tip 2 diyabetli bireylerde kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olduğunu keşfetti. Uzmanlar, cevizin içerdiği yüksek lif ve sağlıklı yağların, insülin duyarlılığını artırarak kan şekeri düzeylerini iyileştirdiğini açıkladı.

Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük - 5

Seul Üniversitesi'nde gerçekleşen bir diğer araştırmada ise ceviz tüketiminin vücuttaki inflamasyonu azalttığı ve obeziteyle mücadelede önemli bir rol oynadığı tespit edildi. Cevizin içerdiği alfa-linolenik asit ve diğer besin öğelerinin, vücutta yağ birikimini engellediği ve iltihaplanmayı azalttığı bulundu.

Her gün bir avuç ceviz yersek ne olur? Etkileri sanıldığından daha büyük - 6

HER GÜN BİR AVUÇ CEVİZ YERSEK NE OLUR?

Her gün bir avuç ceviz yemek, kalp sağlığını destekler, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve iltihaplanmayı azaltır. Omega-3 yağ asitleri sayesinde kolesterolü dengeler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve cilt sağlığını iyileştirir. Ayrıca, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ancak, ceviz yüksek kalorili bir besin olduğundan aşırıya kaçmamak gerekir. Eğer ceviz alerjiniz yoksa, günlük bir avuç ceviz tüketmek sağlığınıza birçok fayda sağlayabilir.

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