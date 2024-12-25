Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı

Çeşitli vitaminler ve mineraller yönünden zengin olan elma, demir emilimini artırmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirir. Her gün 1 adet elma yemenin, erken ölüm riskini azaltabileceği keşfeden Çinli bilim insanları, düzenli muz tüketiminin de vücutta benzer etkiler yarattığını ifade etti.

Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı - 1

Bilim insanları, haftada dört elma tüketmenin kalp hastalığından ölüm riskini yüzde 40 oranında azaltabileceğini keşfetti. Uzmanlar, düzenli muz tüketiminin de aynı etkiyi yaratabileceğini söyledi.

Her iki meyveyi de haftada üç ila dört kez tüketmek, erken ölüm olasılığını neredeyse yarı yarıya azaltıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı - 2

Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmada, Çin'in Jinzhou kentindeki Yangtze Hastanesi'nde görev yapan bilim insanları, yüksek kolesterol seviyesine sahip 2 bin 184 orta yaşlı erkek ve kadını inceledi.

Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı - 3

On yıl süren araştırma boyunca, haftada üç ila dört elma yiyenlerin herhangi bir nedenle ölüm riski, nadiren tüketenlere göre yüzde 39 daha düşük bulundu. Düzenli muz tüketiminin de benzer şekilde olumlu bir etkisi olduğu gözlemlendi.

Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı - 4

DİĞER FAYDALARI DA KANITLANDI

Pennington Biomedical Research Center tarafından yapılan bir araştırmada, düzenli elma tüketiminin uzun süre tok tutarak kilo kontrolüne yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı - 5

2013 yılında Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan başka bir çalışmada, elma ve armut tüketiminin tip 2 diyabet riskini azalttığı keşfedildi. Araştırmada, her gün bir porsiyon elma veya armut tüketen bireylerde diyabet gelişme riskinin yüzde 28 oranında azaldığı gözlemlendi.

Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı - 6

Michigan State Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, elmaların antioksidan bakımından zengin olduğu ve serbest radikalleri nötralize ederek vücutta hücre hasarını önlediği belirlendi.

Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı - 7

2021 yılında Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, elmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu koruyucu etkiler sunduğunu gösterdi.

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