Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı
Çeşitli vitaminler ve mineraller yönünden zengin olan elma, demir emilimini artırmasının yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirir. Her gün 1 adet elma yemenin, erken ölüm riskini azaltabileceği keşfeden Çinli bilim insanları, düzenli muz tüketiminin de vücutta benzer etkiler yarattığını ifade etti.
Bilim insanları, haftada dört elma tüketmenin kalp hastalığından ölüm riskini yüzde 40 oranında azaltabileceğini keşfetti. Uzmanlar, düzenli muz tüketiminin de aynı etkiyi yaratabileceğini söyledi.
Her iki meyveyi de haftada üç ila dört kez tüketmek, erken ölüm olasılığını neredeyse yarı yarıya azaltıyor.