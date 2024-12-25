Her gün bir elma yersek ne olur? Bilim insanları müthiş etkisini ilk kez açıkladı

On yıl süren araştırma boyunca, haftada üç ila dört elma yiyenlerin herhangi bir nedenle ölüm riski, nadiren tüketenlere göre yüzde 39 daha düşük bulundu. Düzenli muz tüketiminin de benzer şekilde olumlu bir etkisi olduğu gözlemlendi.