Her kaşığı doğal antibiyotik! Mevsimsel hastalıklara karşı zırh gibi koruyor: Maraşlıların milli içeceği

Yüksek kolajen içeriğiyle ön plana çıkan kelle paça çorbası, eklem ağrılarını azaltmasının yanı sıra vücudu mevsimsel hastalıklara karşı korur. Kelle paça çorbasının aynı zamanda saç dökülmesini önleme ve hücre onarımını sağlama gibi faydaları da vardır.

Her kaşığı doğal antibiyotik! Mevsimsel hastalıklara karşı zırh gibi koruyor: Maraşlıların milli içeceği - 1

Özellikle Kahramanmaraş mutfağının favorilerinden olan kelle paça çorbası, birçok sağlık sorununa çare olabilir.

Kelle paça çorbası, düzenli tüketimde bağışıklık sistemini koruyarak grip, nezle, soğuk algınlığı, enfeksiyon gibi çeşitli rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır. Ayrıca kış boyu sarımsak, sirke ve limonla birlikte tüketildiğinde vücut direncini artırır.

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Her kaşığı doğal antibiyotik! Mevsimsel hastalıklara karşı zırh gibi koruyor: Maraşlıların milli içeceği - 2

BESİN DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Kelle paça çorbası kemik ve eklem sağlığı için de oldukça önemli bir besindir. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve protein sayesinde kas ve kemik gelişimine yardımcı olur. 

Antiviral ve antibakteriyel etki ile vücudu enfeksiyonlardan uzak tutar. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, jelatin ve kolajen gibi bileşenlerle eklem ağrılarını azaltır. Kelle paça çorbasındaki kolajen, mide duvarlarının iyileşmesine katkı sağlar, Ayrıca sindirim sağlığı için de doğru bir seçenektir.

Her kaşığı doğal antibiyotik! Mevsimsel hastalıklara karşı zırh gibi koruyor: Maraşlıların milli içeceği - 3

Kelle paça çorbasının hücre onarma ve yenileme gibi etkileri de bulunur. Saç dökülmesi ve yavaş uzama gibi rahatsızlıkların çözümüne de yardımcıdır. Ek olarak doku zedelenmesini önleyerek cildin daha canlı görünmesini sağlar. 

Her kaşığı doğal antibiyotik! Mevsimsel hastalıklara karşı zırh gibi koruyor: Maraşlıların milli içeceği - 4

MALZEMELER

  • 1 kilo kelle eti (düdüklüde haşlanıp ayıklanmış)
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 buçuk veya 2 litre su 
Her kaşığı doğal antibiyotik! Mevsimsel hastalıklara karşı zırh gibi koruyor: Maraşlıların milli içeceği - 5

  • Çorbanın yapımına unu tereyağında kavurarak  başlayın.
  • Çırpma teli yardımıyla suyunu azar azar ilave edip kaynamaya bırakın.
  • Bir kasenin içinde yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu çırpın.
  • Kaynayan sudan bir kepçe ilave edip tencereye azar azar dökün.
  • Haşlanıp ayıklanmış kelle etini ve ezilmiş sarımsağı ekleyip biraz daha kaynatın.
  • Son olarak tuz ilave edin. 

Afiyet olsun...

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