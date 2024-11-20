Her kaşığı doğal antibiyotik! Mevsimsel hastalıklara karşı zırh gibi koruyor: Maraşlıların milli içeceği

BESİN DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Kelle paça çorbası kemik ve eklem sağlığı için de oldukça önemli bir besindir. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve protein sayesinde kas ve kemik gelişimine yardımcı olur.

Antiviral ve antibakteriyel etki ile vücudu enfeksiyonlardan uzak tutar. İçerdiği omega-3 yağ asitleri, jelatin ve kolajen gibi bileşenlerle eklem ağrılarını azaltır. Kelle paça çorbasındaki kolajen, mide duvarlarının iyileşmesine katkı sağlar, Ayrıca sindirim sağlığı için de doğru bir seçenektir.