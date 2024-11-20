Her kaşığı doğal antibiyotik! Mevsimsel hastalıklara karşı zırh gibi koruyor: Maraşlıların milli içeceği
Yüksek kolajen içeriğiyle ön plana çıkan kelle paça çorbası, eklem ağrılarını azaltmasının yanı sıra vücudu mevsimsel hastalıklara karşı korur. Kelle paça çorbasının aynı zamanda saç dökülmesini önleme ve hücre onarımını sağlama gibi faydaları da vardır.
Özellikle Kahramanmaraş mutfağının favorilerinden olan kelle paça çorbası, birçok sağlık sorununa çare olabilir.
Kelle paça çorbası, düzenli tüketimde bağışıklık sistemini koruyarak grip, nezle, soğuk algınlığı, enfeksiyon gibi çeşitli rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltır. Ayrıca kış boyu sarımsak, sirke ve limonla birlikte tüketildiğinde vücut direncini artırır.