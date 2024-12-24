Her kaşığından şifa damlıyor: Bağışıklık güçlendirici nefis kış çorbası tarifi

Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklara yakalanma oranları artış göstermeye başlarken; bu kışı hasta geçirmek istemeyenler, besin değeri yüksek gıdalara yöneldi. İçerisinde birçok şifalı malzeme bulunan kış çorbası, enfeksiyon önleyici etkisinin yanı sıra sindirim sağlığını da destekliyor. İşte nefis kış çorbası tarifi:

Her kaşığından şifa damlıyor: Bağışıklık güçlendirici nefis kış çorbası tarifi - 1

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 çay bardağı ince bulgur (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
  • 6 su bardağı su veya tavuk suyu
  • 1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, kıvam arttırıcı olarak)
  • Limon suyu (isteğe bağlı, servis sırasında)
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı, isteğe göre acı)

N-LIFE HABERLERİ

Her kaşığından şifa damlıyor: Bağışıklık güçlendirici nefis kış çorbası tarifi - 2

HAZIRLANIŞI:

Soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Bir tencereye tereyağını veya zeytinyağını ekleyip, doğradığınız soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Havucu, patatesi ve isteğe bağlı olarak kereviz veya diğer sebzeleri soyun ve küçük küpler halinde doğrayın.

Kavrulmuş soğanın üzerine doğradığınız havuç, patates, mercimek ve bulguru (isteğe bağlı) ekleyin.


Her kaşığından şifa damlıyor: Bağışıklık güçlendirici nefis kış çorbası tarifi - 3

Üzerine 6 su bardağı suyu veya tavuk suyunu ekleyin ve karıştırın. Tüm malzemeler yumuşayana kadar kaynamaya bırakın.

Çorba kaynamaya başladıktan sonra tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak zerdeçal, pul biber ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatın.

Çorbanız piştikten sonra, bir el blenderı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çorbanızı çekin. Eğer çorbanız çok koyu olduysa, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz.

Çorbanız hazır. Bir dilim limonla veya üzerine az bir miktar zeytinyağı ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Her kaşığından şifa damlıyor: Bağışıklık güçlendirici nefis kış çorbası tarifi - 4

KIŞ ÇORBASININ FAYDALARI

Kış çorbasının içerdiği mercimek, havuç, soğan gibi malzemeler, bağışıklık sistemini destekleyen besin öğeleriyle doludur. Özellikle mercimek, yüksek protein içeriği ve zengin demir kaynağı olması nedeniyle vücudun bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirir. 2015 yılında yapılan bir araştırma, mercimeğin bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını artırabildiğini ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirdiğini keşfetti.

Havuç ise beta-karoten yönünden zengindir ve vücutta A vitamini olarak dönüşerek, bağışıklık sistemini güçlendirir. A vitamini, bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışabilmesi için kritik bir rol oynar. Soğanda bulunan quercetin adlı antioksidan da bağışıklık sistemini destekleyici etkiler barındırır.

Her kaşığından şifa damlıyor: Bağışıklık güçlendirici nefis kış çorbası tarifi - 5

Çorbanın içerdiği mercimek ve bulgur gibi lif açısından zengin malzemeler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Lif, bağırsak sağlığını iyileştiren, sindirimi kolaylaştıran ve kabızlık gibi problemleri engelleyen bir bileşiktir. Bulgur, çözünebilen lif açısından zengin olup sindirimdeki zararlı maddelerin dışarı atılmasını hızlandırabilir.

Her kaşığından şifa damlıyor: Bağışıklık güçlendirici nefis kış çorbası tarifi - 6

Çorbanın içerdiği zerdeçal, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Curcumin, zerdeçalın aktif bileşenidir ve vücuttaki iltihaplanma süreçlerini azaltarak artrit, kalp hastalıkları ve diğer inflamatuar hastalıkların riskini düşürür.

Birçok çalışma, zerdeçalın vücuttaki inflamasyonu kontrol altına alabileceğini ve bu sayede vücutta genel bir iyileşme sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca pul biber de, capsaicin içerdiği için iltihap azaltıcı etkiler gösterir.

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