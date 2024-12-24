Her kaşığından şifa damlıyor: Bağışıklık güçlendirici nefis kış çorbası tarifi

KIŞ ÇORBASININ FAYDALARI

Kış çorbasının içerdiği mercimek, havuç, soğan gibi malzemeler, bağışıklık sistemini destekleyen besin öğeleriyle doludur. Özellikle mercimek, yüksek protein içeriği ve zengin demir kaynağı olması nedeniyle vücudun bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirir. 2015 yılında yapılan bir araştırma, mercimeğin bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını artırabildiğini ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirdiğini keşfetti.

Havuç ise beta-karoten yönünden zengindir ve vücutta A vitamini olarak dönüşerek, bağışıklık sistemini güçlendirir. A vitamini, bağışıklık hücrelerinin sağlıklı çalışabilmesi için kritik bir rol oynar. Soğanda bulunan quercetin adlı antioksidan da bağışıklık sistemini destekleyici etkiler barındırır.