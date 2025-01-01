Her lokması karaciğer dostu: Kış gelince sofraların baş köşesine geçti, vücutta toksin bırakmıyor
Kilo kontrolünden kalp sağlığına kadar genel sağlık üzerinde pek çok fayda sağlayan kereviz, favori kış sebzeleri arasında yer alıyor. Genellikle haşlama ya da salata formunda tercih edilen kereviz, yüksek besin değerleriyle de ön plana çıkıyor. İşte kerevizin faydaları:
Güçlü antioksidan özellikler taşıyan kereviz, flavonoidler, fenolik asitler ve C vitamini gibi maddeler açısından zengindir. Vücutta serbest radikallerle savaşarak hücrelerin oksidatif stresten korunmasına yardımcı olur.
2013’te yapılan bir çalışmada, kerevizdeki luteolin adlı bileşiğin, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceği gösterilmiştir. Luteolin, antioksidan özelliklerinin yanı sıra, anti-inflamatuar etkilere de sahiptir.