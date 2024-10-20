Hipertansiyon hastaları kapış kapış tüketiyor! Mineral ve vitamin ambarı: Yapraklarından bile şifa akıyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde, pek çok sağlık sorununa şifa olduğu bilinen alıç sirkesinin doğal yollarla yapımı konusunda kadınlara yönelik bir eğitim düzenlendi.

Hipertansiyon hastaları kapış kapış tüketiyor! Mineral ve vitamin ambarı: Yapraklarından bile şifa akıyor - 1

Doğal yapısı ve iklimi sayesinde birçok meyve yetişen Çameli ilçesinde, özellikle hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıklarına karşı önleyici etkisi olan alıç sirkesi de yetişiyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadınlar için alıç sirkesi üretimine yönelik bir eğitim düzenledi.

N-LIFE HABERLERİ

Hipertansiyon hastaları kapış kapış tüketiyor! Mineral ve vitamin ambarı: Yapraklarından bile şifa akıyor - 2

''YAPRAKLARI DA FAYDALI''

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bölgemizde çok sayıda meyve ve sebze yetiştiriliyor. Bizler de mahallelerimizde bulunan kadınlar için çeşitli projelerle destek oluyoruz. Ege bölgesinde bulunmamıza rağmen ilçemizde Akdeniz iklimi daha hakim bir durumdadır. Yıllardır alıç meyvesini hem taze hem de kuru olarak tüketiyoruz. Ayrıca alıç ağacının yaprakları da faydalıdır'' dedi.

Hipertansiyon hastaları kapış kapış tüketiyor! Mineral ve vitamin ambarı: Yapraklarından bile şifa akıyor - 3

Alıç sirkesinin diğer faydaları ise şunlardır:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Vücut direncini yükseltir.
  • Grip, nezle ya da alerjik semptomların kolay atlatılmasına yardımcı olur.
  • Kalp ritmini düzenler.
  • Kandaki yağ seviyelerini azaltır.
  • Karaciğer yağlanmasının gelişme ihtimalini azaltır.


Hipertansiyon hastaları kapış kapış tüketiyor! Mineral ve vitamin ambarı: Yapraklarından bile şifa akıyor - 4

ALIÇ SİRKESİ TÜKETİRKEN DİKKAT

Özellikle mide asidi problemi ile mücadele eden kişilerin, alıç sirkesi tüketmemesi tavsiye edilir. Belirgin bir yan etkisi olmayan alıç sirkesinin fazla tüketiminde; mide bulantısı, baş dönmesi ve kalp çarpıntısı gibi rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini unutmamak gerekir.

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