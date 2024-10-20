Hipertansiyon hastaları kapış kapış tüketiyor! Mineral ve vitamin ambarı: Yapraklarından bile şifa akıyor
Denizli’nin Çameli ilçesinde, pek çok sağlık sorununa şifa olduğu bilinen alıç sirkesinin doğal yollarla yapımı konusunda kadınlara yönelik bir eğitim düzenlendi.
Doğal yapısı ve iklimi sayesinde birçok meyve yetişen Çameli ilçesinde, özellikle hipertansiyon, diyabet ve kalp damar hastalıklarına karşı önleyici etkisi olan alıç sirkesi de yetişiyor.
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadınlar için alıç sirkesi üretimine yönelik bir eğitim düzenledi.