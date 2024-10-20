Hipertansiyon hastaları kapış kapış tüketiyor! Mineral ve vitamin ambarı: Yapraklarından bile şifa akıyor

''YAPRAKLARI DA FAYDALI''

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bölgemizde çok sayıda meyve ve sebze yetiştiriliyor. Bizler de mahallelerimizde bulunan kadınlar için çeşitli projelerle destek oluyoruz. Ege bölgesinde bulunmamıza rağmen ilçemizde Akdeniz iklimi daha hakim bir durumdadır. Yıllardır alıç meyvesini hem taze hem de kuru olarak tüketiyoruz. Ayrıca alıç ağacının yaprakları da faydalıdır'' dedi.