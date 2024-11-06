Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemekti! Harcına limon sıkınca lezzeti 10'a katlanıyor: İçeriğindeki vitaminler vücut direncini artırıyor
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bıldırcın etinin, bağırsak parazitlerini temizlediği biliniyor. Akciğer sağlığı için de faydalı olan bıldırcın eti, pirinçle birleştiğinde ortaya eşsiz bir lezzet çıkıyor. Bazı kaynaklarda bıldırcın dolmasının, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemek olduğu rivayet ediliyor.
Tarihteki birçok Osmanlı padişahı, ava meraklıydı. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet, hizmetkarlarına av hayvanlarından çeşitli yemekler hazırlatırdı. Saray mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biri de bıldırcın dolmasıydı. Lezzeti ve genel sağlık üzerindeki sayısız faydalarıyla dikkat çeken bıldırcın dolmasının hazırlanışı da epey zahmetli.