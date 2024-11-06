Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemekti! Harcına limon sıkınca lezzeti 10'a katlanıyor: İçeriğindeki vitaminler vücut direncini artırıyor

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bıldırcın etinin, bağırsak parazitlerini temizlediği biliniyor. Akciğer sağlığı için de faydalı olan bıldırcın eti, pirinçle birleştiğinde ortaya eşsiz bir lezzet çıkıyor. Bazı kaynaklarda bıldırcın dolmasının, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemek olduğu rivayet ediliyor.

Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemekti! Harcına limon sıkınca lezzeti 10'a katlanıyor: İçeriğindeki vitaminler vücut direncini artırıyor - 1

Tarihteki birçok Osmanlı padişahı, ava meraklıydı. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet, hizmetkarlarına av hayvanlarından çeşitli yemekler hazırlatırdı. Saray mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biri de bıldırcın dolmasıydı. Lezzeti ve genel sağlık üzerindeki sayısız faydalarıyla dikkat çeken bıldırcın dolmasının hazırlanışı da epey zahmetli.

N-LIFE HABERLERİ

Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemekti! Harcına limon sıkınca lezzeti 10'a katlanıyor: İçeriğindeki vitaminler vücut direncini artırıyor - 2

MALZEMELER

  • 15 adet bıldırcın

İç pilav için:

  • 1 su bardağı baldo pirinç
  • 2 su bardağı kaynar su
  • 1 adet büyük boy kuru soğan
  • 1 paket kuş üzümü
  • 1 kase tuzsuz badem
  • 5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 2 adet kesme şeker
  • 1-2 damla limon suyu
  • Tuz, karabiber, pul biber ️
  • Yeni bahar, kimyon
Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemekti! Harcına limon sıkınca lezzeti 10'a katlanıyor: İçeriğindeki vitaminler vücut direncini artırıyor - 3

HAZIRLANIŞI

  • Önce pirinci yıkayıp diğer malzemeleri hazırlayana kadar tuzlu kaynar suda bekletelim.
  • Kuş üzümlerini ve bademleri de kaynar suya koyalım. Bu şekilde bademlerin kabukları kolaylıkla soyulacaktır.
  • Bıldırcınlar temizlenmiş şekilde hazır alnmadıysa, donmuş haldeyken temizlemeniz daha kolay olacaktır.
  • Tüyleri temizlenen bıldırcınların içlerini de aldıktan sonra iyice yıkayalım ve yarım saat kadar suda bekletelim.
  • Daha sonra düdüklü tencereye bir kaşık tereyağı ve zeytinyağının yarısını koyup bıldırcınları biraz çevirelim, ardından tuz koyalım.
  • Kapağını kapatıp çok kısık ateşte yarım saat pişirelim.
Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemekti! Harcına limon sıkınca lezzeti 10'a katlanıyor: İçeriğindeki vitaminler vücut direncini artırıyor - 4

  • İç pilavımızı hazırlayalım. Kalan yağları tencereye alalım.
  • Küp küp doğranmış soğanları, pirinci koyup kavurmaya başlayalım.
  • Sonra bademleri ekleyerek kavurmaya devam edelim.
  • Kuş üzümlerini ve bütün baharatları da koyalım.
  • Bir bardak sıcak su, şeker ve limon suyunu ilave edip karıştıralım. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim.
  • Biraz dirice olan pilavı, bıldırcınların içine dolduralım.
  • Bıldırcınları borcama dizelim.
  • Kalan pilavı kenarlarına koyalım.
  • İkinci bardak sıcak suyu yavaşça üzerine dökelim.
  • Borcamın üzerini fırın kağıdı ve alüminyum folyo ile kapatalım.
  • Fırında 200 derecede yarım saat kadar pişirelim. Bu süreçte etlerin fırında fazla bekletilmemesine dikkat edelim, aksi takdirde yemek kuru olabilir.

Afiyet olsun...

Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemekti! Harcına limon sıkınca lezzeti 10'a katlanıyor: İçeriğindeki vitaminler vücut direncini artırıyor - 5

BILDIRCIN ETİNİN FAYDALARI

Bıldırcın eti, romatizmaya bağlı ağrıların iyileşmesinde etkilidir. Uzmanlar, bıldırcın etinin böbrek fonksiyonlarının sorunsuz çalışmasına yardımcı olduğunu savunur. Bu nedenle kum ve taş düşürenler, beslenme listesine güvenle bıldırcın eti ekleyebilir.

Bıldırcın etinde bulunan mineraller sayesinde, vücuda zarar veren maddeler kolayca atılır. Bıldırcın eti, protein ve vitamin açısından zengin bir ettir. Özellikle de A ve E vitamini ihtiyacınızı karşılayan bıldırcın eti, vücut direncini artırır.

Hürrem Sultan'ın en sevdiği yemekti! Harcına limon sıkınca lezzeti 10'a katlanıyor: İçeriğindeki vitaminler vücut direncini artırıyor - 6

Bıldırcın etinin, akciğer hastalıklarına da iyi geldiği bilinir. Solunum problemi yaşayan kişilerin, bıldırcın eti tüketmesi önerilir. Özellikle astımı olan kişiler, sık sık olmasa da belirli aralıklarla beslenme listesine bıldırcın etini ekleyebilir. Bıldırcın eti, öksürük hafifletici bir etkiye de sahiptir.

E vitamini açısından zengin olan bıldırcın eti, hücre yenilenmesine destek olur, hasar gören hücreleri hızla yeniler.

Bağırsakları parazitten arındıran bıldırcın eti, aynı zamanda mide asitlerinin dengelenmesini sağlar

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