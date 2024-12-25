İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi

Yılbaşı hindisi, özellikle yılbaşı gecesi kutlamalarında tüketilen, özenle hazırlanmış ve genellikle içi çeşitli malzemelerle doldurularak fırında kızartılan bir yemektir. Geleneksel bir yılbaşı sofrasının simgelerinden biri olan hindi dolmasının iç harcında kullanılan malzemeler lezzetini doruklara çıkarır. Yenibahar, hindi dolmasını klasik bir yemekten unutulmaz bir lezzete dönüştürmek için mükemmel bir seçimdir. Hindinin marinasyonuna ve iç harcına eklendiğinde, yılbaşı sofranızda eşsiz bir aroma yaratır. İşte nar gibi kızarmış hindi dolması tarifinin püf noktaları...

İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 1

Hindi eti özellikle yılbaşı kutlamalarında tercih edilen kolesterol ve yağ oranı düşük bir beyaz et türüdür. Hindi ilk defa 16. yüzyıl başlarında İspanyollar tarafından Avrupa'ya getirildi. Aztekler tarafından evcilleştirilmiş olan hindi Aztekler için önemli bir protein kaynağı oluşturuyordu. ABD'de şu an en popüler Noel yemeği ve Şükran Günü yemeği'dir. Zamanla hindi ABD'de Şükran Günü ve Noel kutlamalarının vazgeçilmez yiyeceği haline geldi. Hindi eti besin değerleri ve tat bakımından tavuk etine benzemekle birlikte yağ ve kolesterol oranı daha azdır.

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İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 2

İÇ PİLAVINA EKLEMEK LEZZETİNİ KATLIYOR

Yenibahar, hindi dolması gibi özel yemeklerde kullanılan zengin aromalı bir baharattır ve yemeğe derinlik katar. Orta Doğu, Akdeniz ve hatta Batı mutfaklarında sıkça tercih edilen yenibahar, özellikle et yemekleri ve dolmalarla mükemmel bir uyum sağlar. Yenibahar, hem hindinin iç dolgusuna hem de marine işlemine eklenebilir. Baharatın yoğun ve hafif tatlımsı aroması, diğer baharatlarla birleşerek dolmayı daha lezzetli hale getirir.

İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 3

HİNDİ DOLMASI TARİFİ

Malzemeler:

1 adet büyük boy bütün hindi (6-8 kg)
1 çay bardağı zeytinyağı
100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
3-4 diş sarımsak (ezilmiş)
1 adet limon (ikiye bölünmüş)
1 adet soğan (dörde bölünmüş)
2 dal taze biberiye
2 dal taze kekik
Tuz ve karabiber



İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 4

İç Dolgusu İçin:

1 su bardağı pirinç veya bulgur
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay bardağı kuş üzümü
1 çay bardağı badem (kabukları soyulmuş)
1 tatlı kaşığı tarçın
Tuz karabiber, yenibahar
1 su bardağı su veya tavuk suyu

Pişirme Süresi: 3-4 saat

İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 5

HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Hindiyi Hazırlama:

Hindiyi iyice yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Kanat ve bacaklarını pişirme sırasında eşit şekilde pişmesi için mutfak ipiyle bağlayın.

Hindinin derisi ile eti arasına tereyağı sürmek için nazikçe deriyi kaldırın ve içine tereyağı sürün. Bu işlem hindinin daha sulu ve lezzetli olmasını sağlar.

İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 6

Marine Karışımı:

Zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, limon suyu ve taze otları bir kapta karıştırın.

Hindinin dışını ve içini bu karışımla iyice ovun.

Hindinin içine limon, soğan ve taze ot dallarını yerleştirin.

İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 7

İç Dolgu

Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış soğanı kavurun. Pirinci veya bulguru ekleyin, 2-3 dakika kavurun. Kuş üzümü, badem, tarçın, tuz ve karabiber ekleyin.

Suyunu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Soğuması için bir kenara alın.

Pişirdiğiniz dolmayı hindinin içine yerleştirin, ancak çok sıkı doldurmamaya dikkat edin.

İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 8

HİNDİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Fırında Pişirme:

Fırını önceden 180°C’ye ısıtın.

Hindiyi bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerini alüminyum folyo ile kapatın. Bu, hindinin üst kısmının yanmasını önler ve içinin daha iyi pişmesini sağlar.

Hindiyi, her kilogram için yaklaşık 40 dakika pişirin (örneğin 6 kg bir hindi için 4 saat).

Pişme süresinin son 30 dakikasında alüminyum folyoyu çıkarın, üzerinin güzelce kızarmasını sağlayın.

İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi - 9

Servis

Hindiyi fırından çıkarın ve dilimlemeden önce 20-30 dakika dinlendirin. Böylece etin suları içinde kalır ve daha lezzetli olur.

Patates püresi, sebzeler ve özel soslarla servis edebilirsiniz.

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