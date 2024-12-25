İç pilavına 1 kaşık eklemek lezzetini 5'e katlıyor: Nar gibi kızarmış yılbaşı hindisi tarifi

Hindi eti özellikle yılbaşı kutlamalarında tercih edilen kolesterol ve yağ oranı düşük bir beyaz et türüdür. Hindi ilk defa 16. yüzyıl başlarında İspanyollar tarafından Avrupa'ya getirildi. Aztekler tarafından evcilleştirilmiş olan hindi Aztekler için önemli bir protein kaynağı oluşturuyordu. ABD'de şu an en popüler Noel yemeği ve Şükran Günü yemeği'dir. Zamanla hindi ABD'de Şükran Günü ve Noel kutlamalarının vazgeçilmez yiyeceği haline geldi. Hindi eti besin değerleri ve tat bakımından tavuk etine benzemekle birlikte yağ ve kolesterol oranı daha azdır.