İftar sofralarının baş tacı: İçinde yumurta, et, tereyağı ve lor peyniri var
Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde iftar sofralarının baş tacı, asırlardır özenle hazırlanan ramazan pidesi "yumurtalı pitayka", geleneksel ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.
"Avrupa'da ramazan" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde AA muhabiri, Prizren halkının ramazan aylarında sofrasından eksik etmediği yumurtalı pitayka pidesinin hazırlanışından fırından alınmasına ve sofralara gelişine kadar olan süreci derledi.