İftar sofralarının baş tacı: İçinde yumurta, et, tereyağı ve lor peyniri var

İftar öncesi fırının önünde sıra bekleyen Prizrenli öğretmen Cemi Tatar da pitaykanın şehrin eski ve en önemli geleneklerinden biri olduğunu belirterek, "Yumurtalı pitayka ramazan sofralarında hiç eksik olmaz. Belki dedelerimizden kalma bir adettir bu, geleneklerimize saygı duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.





