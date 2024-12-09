İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi

Beef Wellington, şık ve lezzetli bir et yemeğidir. Beef Wellington’ın hikayesi, mutfak dünyasında birkaç efsaneye dayansa da, kesin bir köken hikayesi yoktur. Ancak en yaygın teori, yemeğin adını Arthur Wellesley, 1. Wellington Dükü’nden aldığıdır.



Geleneksel olarak sığır filetosu, mantarlı bir karışım olan duxelles, ince dilimlenmiş prosciutto veya pastırma ve milföy hamuruyla kaplanarak fırında pişirilir. Beef Wellington, genellikle patates püresi, sotelenmiş sebzeler ve kırmızı şarap bazlı bir sosla servis edilir. Hem özel günlerde hem de gurme restoranlarda sıkça tercih edilen zarif bir yemektir.