İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi

Beef Wellington, geleneksel İngiliz mutfağının zarif ve lüks bir temsilcisi olarak kabul edilir. Özellikle ünlü şefler sayesinde modern gastronomide popülerliğini artırmış ve özel günlerin vazgeçilmez yemeklerinden biri haline gelmiştir. Peki, Beef Wellington nasıl yapılır? Adım adım Beef Wellington tarifini derledik.

İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi - 1

Beef Wellington, şık ve lezzetli bir et yemeğidir. Beef Wellington’ın hikayesi, mutfak dünyasında birkaç efsaneye dayansa da, kesin bir köken hikayesi yoktur. Ancak en yaygın teori, yemeğin adını Arthur Wellesley, 1. Wellington Dükü’nden aldığıdır.

Geleneksel olarak sığır filetosu, mantarlı bir karışım olan duxelles, ince dilimlenmiş prosciutto veya pastırma ve milföy hamuruyla kaplanarak fırında pişirilir. Beef Wellington, genellikle patates püresi, sotelenmiş sebzeler ve kırmızı şarap bazlı bir sosla servis edilir. Hem özel günlerde hem de gurme restoranlarda sıkça tercih edilen zarif bir yemektir.

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İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi - 2

BEEF WELLİNGTON MALZEMELERİ

1 kg sığır filetosu (orta boy)
300 gr mantar (ince kıyılmış)
1 küçük soğan (ince doğranmış)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
8 dilim prosciutto (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 dal taze kekik veya biberiye
Tuz ve karabiber

Hamur için:

1 paket milföy hamuru
2 adet yumurta sarısı (üzeri için)
Un (hamuru açmak için)

İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi - 3

BEEF WELLİNGTON YAPILIŞI

1. Eti Hazırlama

Sığır filetosunu tuz ve karabiberle baharatlayın.

Zeytinyağını ısıtın ve filetoyu tüm yüzeyleri mühürlenene kadar 2-3 dakika kızartın.

Eti kenara alın ve soğumaya bırakın.




İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi - 4

2. Duxelles Yapımı:

Tereyağını tavada eritin.

Mantarları, soğanı, sarımsağı ve otları ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte kavurun. Tadı ayarlayın ve soğumaya bırakın.

İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi - 5

3. Sarma İşlemi:

Streç film serin. Üzerine prosciutto dilimlerini hafifçe üst üste gelecek şekilde dizin.

Mantarlı duxelles karışımını prosciuttonun üzerine eşit olarak yayın.

Soğuyan filetoyu ortasına yerleştirin ve streç filmle sıkıca sararak rulo haline getirin. Buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.

İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi - 6

4. Hamurla Kaplama:

Milföy hamurunu hafif unlu zeminde açın.

Filetoyu streç filmden çıkarın ve milföy hamuruna yerleştirin.

Hamuru etrafına sarın, kenarları kapatın. Yumurta sarısıyla hamuru yapıştırın.

Üzerini yumurta sarısıyla kaplayın, desen vermek isterseniz bıçakla hafifçe çizin.

İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi - 7

5. Pişirme:

Fırını 200°C'ye önceden ısıtın.

Hazırladığınız Wellington’ı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerini yumurta sarısıyla kaplayın, desen vermek isterseniz bıçakla hafifçe çizin.

200°C'de 35-45 dakika, hamur altın rengine dönene kadar pişirin.


İngiliz mutfağının incisi: Beef Wellington nasıl yapılır? Beef Wellington tarifi - 8

6. Sunumu

Beef Wellington’ı dilimlemeden önce 10 dakika dinlendirin. Patates püresi ve sotelenmiş sebzeler ile sunun.

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