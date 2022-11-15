İnsanların 780 bin yıl önce ateş kullanarak yiyecek tükettiğine dair kanıtlara ulaşıldı

Tel Aviv Üniversitesi Steinhardt Doğa Tarihi Müzesi’nde arkeolog olan Irit Zohar, bölgede insanlara ait hiçbir kalıntıya rastlanmadıklarını ama gölün sığı olması sebebiyle insanların burada balık tuttuğunu ve Luciobarbus adlı nesli tükenmiş balık türünün bir zamanlar gölde yaşadığını belirtti.