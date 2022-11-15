İnsanların 780 bin yıl önce ateş kullanarak yiyecek tükettiğine dair kanıtlara ulaşıldı

Tel Aviv Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, İsrail’de arkeolojik bir alanda yaptıkları çalışmada 780 bin yıl önce insanların ateş kullanarak bazı yiyecekleri yediğini ortaya çıkardı.
CNN’in haberine göre, Gesher Benot Ya'aqov adlı antik kentte balık dişi bulan araştırmacılar, Hula Gölü’nün çevresinde yaşayan atalarımızın, (Homo erectus) balığı pişirerek yediğini öne sürdü.
Tel Aviv Üniversitesi Steinhardt Doğa Tarihi Müzesi’nde arkeolog olan Irit Zohar, bölgede insanlara ait hiçbir kalıntıya rastlanmadıklarını ama gölün sığı olması sebebiyle insanların burada balık tuttuğunu ve Luciobarbus adlı nesli tükenmiş balık türünün bir zamanlar gölde yaşadığını belirtti.
Dr. Bethan Linscott “Bu inanılmaz derecede önemli bir keşif” ifadesini kullanırken elde edilen kanıtların, erken Taş Devri’nde insanların ateşi bilinçli bir şekilde kullandığını kanıtladığını belirtti.
Araştırmacılar, buldukları balık dişlerinin üzerindeki diş minesini oluşturan kristallerin ısınma sonucu değişmesi sebebiyle, insanların balığı ateş kullanarak pişirdiği sonucuna ulaştı.
Elde edilen bulgular, balıkların tam olarak nasıl piştiğini göstermese de araştırmacılar, balıkların direkt olarak ateşin içinde veya ateşe atılarak pişirilmediği sonucuna ulaştı.