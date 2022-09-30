İspanyol gazetesi: San Sebastian cheesecake Türkiye'de sosyal fenomen haline geldi

KEK TARİFİ LA VINA'YA AİT

San Sebastian cheesecake, kendisiyle aynı ada sahip kentteki La Viña restoranından çıktı. Tarifin yaratıcısı olan Santiago Rivera'nın ebeveynleri ve yakınlarının açtığı restoran, 1959'da hizmete girdi.

Şef Rivera, tatlı tarifini 1987'de denemeye başladığını ve üç yıl sonra menüye eklediğini belirtti. 62 yaşındaki şef, "Müşterilerimiz zamanla tatlıyı meşhur etti" dedi.

Rivera tarifinin uluslararası şöhrete kavuşmasının kendisini şaşırttığını açıkladı:

Pastanın başarısını desteklemek için hiçbir şey yapmadık. Kendi kendine ünlü oldu. Çünkü insanlar onu sevdi.

Sosyal medyanın yanı sıra ABD'nin ünlü gazetelerinden New York Times'ın 2021'de tatlıya yer vermesinin de şöhrette payı olabileceğini söyleyen Rivera, "La Viña'nın cheesecake'i yeni bir tarz yarattı. O zamandan bu yana dünya genelinde bu tarzın yeni varyantları ortaya çıkıyor" diye konuştu.