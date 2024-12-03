İtalyan şefler açıkladı! Makarna haşlarken yapılan en büyük hata buymuş

MAKARNAYI KARIŞTIRMAMAK

Makarna haşlarken, suya atılan ilk birkaç dakika içinde makarnaların birbirine yapışması oldukça yaygın bir hatadır. Bunu engellemek için makarnayı sık sık karıştırmalısınız. Bu, özellikle ilk başta önemli, çünkü makarna suya girdiğinde dış yüzeyi nişasta salar ve eğer karıştırılmazsa, bu nişasta yapışmaya neden olabilir. Makarnayı pişirmenin başında birkaç kez karıştırarak bu yapışmayı önleyebilirsiniz. Ayrıca, tencerenin dibine yapışan makarnaları engellemek için bu işlemi pişirme süresince arada bir tekrarlamak gerekir.