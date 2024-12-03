İtalyan şefler açıkladı! Makarna haşlarken yapılan en büyük hata buymuş
Makarna dünyanın dört bir yanında keyifle tüketilen besinlerin başında geliyor. Ana vatanı İtalya olan bu lezzet, genellikle salçalı, mantarlı ve yoğurtlu formlarıyla tercih ediliyor. Peki makarna haşlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? İşte yanıtı...
Makarna haşlarken yapılan en büyük hataların başında yanlış miktarda su kullanımı gelir. İtalyan şefler, makarnayı pişirirken en az 5 litre su kullanılması gerektiğini belirtiyor. Çünkü suyun fazla kullanılması, makarnanın birbirine yapışmasını engeller.