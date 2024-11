Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif

Kızartma: Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Hazırladığınız karışımdan kaşık yardımıyla alarak tavaya yerleştirin. Her bir mücveri yaklaşık 3-4 cm büyüklüğünde şekillendirerek yerleştirebilirsiniz.



Kızartma Süresi: Mücverleri her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın. Genellikle 2-3 dakika her iki tarafı yeterli olacaktır.



Servis: Kızaran mücverleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Ardından sıcak olarak yoğurt veya sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.