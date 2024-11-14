Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif

Mücver, kolayca hazırlanan, pratik bir yemek olup, hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilebilir. Ayrıca, atıştırmalık olarak da sağlıklı bir alternatif sunar. Mücverin ana malzemesi olan kabak, düşük kalorili olup, bol miktarda vitamin (özellikle A ve C vitamini) ve mineral (potasyum, magnezyum) içerir. Kabak ayrıca lif açısından zengindir, bu da sindirim sistemini destekler. Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilebilen mücver tarifini derledik.

Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif - 1

Ana malzemesi kabak olan mücver, hem lezzetli hem de besleyici bir alternatiftir.Özellikle hafif bir kahvaltı ya da ara öğün arayanlar için kabak mücver hem pratik hem de lezzetli bir seçenek. Mücverin tadı kuvvetli olmadığı için değişik usullerde servis edilebilir. Ilık olarak yenilen mücverin üstüne dereotu ve kırmızı pul biber serpilebilir, her iki tür için de sarımsaklı yoğurt tercih edilebilir. Soğuk olarak servis edilmesi daha yaygındır. Özellikle zeytinyağında kızartılmışsa öğünde zeytinyağlı yerine geçebilir. İkindi çaylarında tuzlu bir ikram olarak, evden götürülen yemeklerde ikinci çeşit olarak, hatta zeytinli piyaz eşliğinde meze olarak tüketilmesi de mümkündür.

Birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarif, kısa sürede sofranıza renk katacak.

N-LIFE HABERLERİ

Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif - 2

MÜCVERİN TARİHİ

Mücver günümüzde her ne kadar kabak ile yapılan bir yemek olarak bilinse de Osmanlı mutfağında yemek pişirme tekniklerinden birinin adıdır. O dönemlerde kayıtlara "mücmer" olarak geçse de şimdilerde "mücver" olarak bilinmektedir. Günümüzde kabakla yapılan tarifi herkesçe bilinse de Osmanlı döneminde kabak kullanılarak yapılmış bir tarifine rastlamayız. Osmanlı mutfağında en sık yapılan hâlleri patlıcan mücveri, kadayıf mücveri, yumurta mücveri, kıyma mücveri, ciğer mücveri ve taze fasulye mücveridir. Günümüzde göz göz yumurta tavası olarak bildiğimiz, ortası birkaç çukurdan oluşan özel tavalara da Osmanlı döneminde "mücver tavası" denmekteydi.

Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif - 3

MÜCVERİN PÜF NOKTALARI

Mücverin ana malzemesi kabaktır. İnce ince kıyılan kabak bir süre tuzla ovulup acısının azalması sağlanır. Hazırlanmış kabak, genelde un ve yumurtadan hazırlanmış bir karışımla harmanlanır. Mücver bu haliyle pişirilebilir. Fakat günümüzde güzel bir tat katması açısından bu karışıma beyaz peynir, kaşar peyniri, lor peyniri, örgü peyniri gibi peynirler, maydanoz, taze kekik, dereotu, taze nane gibi otlar ve kavrulmuş ya da çiğ soğan gibi aromatikler de eklenmesi yaygındır. Sarımsaklı yoğurt ile servis edilebilir.

Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif - 4

MÜCVER NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 adet orta boy kabak
2 adet yumurta
1 su bardağı un
1/2 su bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı, rendelenmiş)
1/4 su bardağı dereotu (isteğe bağlı, ince doğranmış)
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Sıvı yağ (kızartmak için)

Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif - 5

MÜCVER YAPILIŞI

Kabakları Hazırlayın: Kabakları yıkayın ve rendeleyin. Kabakların suyunun bir kısmı fazla olacağından, rendeledikten sonra ellerinizle fazla suyunu sıkarak kabağa eklenmesini engelleyin.

Karışımı Hazırlayın: Bir kaba rendelediğiniz kabakları alın. Üzerine yumurtaları kırın, tuz ve karabiberi ekleyin. Ardından un, kabartma tozu ve isteğe bağlı olarak beyaz peynir ve dereotunu ekleyin. Karıştırarak homojen bir harç oluşturun.


Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif - 6

Kızartma: Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Hazırladığınız karışımdan kaşık yardımıyla alarak tavaya yerleştirin. Her bir mücveri yaklaşık 3-4 cm büyüklüğünde şekillendirerek yerleştirebilirsiniz.

Kızartma Süresi: Mücverleri her iki tarafı altın rengini alana kadar kızartın. Genellikle 2-3 dakika her iki tarafı yeterli olacaktır.

Servis: Kızaran mücverleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün. Ardından sıcak olarak yoğurt veya sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz.

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