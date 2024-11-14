Kabağın en karşı konulmaz hali: Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerde tüketilen tarif

Ana malzemesi kabak olan mücver, hem lezzetli hem de besleyici bir alternatiftir.Özellikle hafif bir kahvaltı ya da ara öğün arayanlar için kabak mücver hem pratik hem de lezzetli bir seçenek. Mücverin tadı kuvvetli olmadığı için değişik usullerde servis edilebilir. Ilık olarak yenilen mücverin üstüne dereotu ve kırmızı pul biber serpilebilir, her iki tür için de sarımsaklı yoğurt tercih edilebilir. Soğuk olarak servis edilmesi daha yaygındır. Özellikle zeytinyağında kızartılmışsa öğünde zeytinyağlı yerine geçebilir. İkindi çaylarında tuzlu bir ikram olarak, evden götürülen yemeklerde ikinci çeşit olarak, hatta zeytinli piyaz eşliğinde meze olarak tüketilmesi de mümkündür.



Birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarif, kısa sürede sofranıza renk katacak.