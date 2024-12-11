Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı

Protein, mineraller ve vitaminler yönünden zengin bir besin olan kabak çekirdeği, Türkiye başta olmak üzere Meksika, Arjantin ve Çin gibi ülkelerde de sıklıkla tüketilir. Kabak çekirdeğinin genel sağlık üzerindeki faydaları, birçok bilimsel araştırma sonucunda kanıtlanmıştır. Kabak çekirdeği kalp sağlığını iyileştirmenin yanı sıra vücuttaki iltihabı azaltmasıyla da ön plana çıkar.

Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı - 1

2019 yılında New York Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, kabak çekirdeğinde bulunan triptofan maddesinin, serotonin ve melatonin üretimini artırarak uyku kalitesini iyileştirdiği belirlendi. Triptofan, vücutta serotonin üretimine yardımcı olan bir amino asittir ve daha iyi bir uyku düzenine katkı sağlar.

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Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı - 2

2015 yılında Hacettepe Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir çalışmada, düzenli kabak çekirdeği tüketiminin, kalp sağlığını iyileştirdiği tespit edildi. Araştırma, kabak çekirdeği yağının HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırırken, LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürdüğünü ortaya koydu.

Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı - 3

2013 yılında Loyola Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, kabak çekirdeği tüketiminin, prostat büyümesini engellediği ve özellikle erkek sağlığı için faydalı bir besin olduğu keşfedildi.

Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı - 4

2018 yılında Çukurova Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, kabak çekirdeğinin güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu ve serbest radikallerin vücutta yaratabileceği zararı önleyebildiği belirlendi.

Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı - 5

2020'de İstanbul Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma ise kabak çekirdeğinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini buldu.

Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı - 6

Kabak çekirdeği için önerilen günlük tüketim miktarı genellikle 30 gram (yaklaşık 1 avuç) civarındadır. Bu miktar, aşırı kilo alımını önlemek için yeterli bir miktardır.

Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı - 7

30 gram kabak çekirdeği, yaklaşık 8-9 gram protein ve 1 buçuk gram lif içerir.  Kabak çekirdeği, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar bakımından zengindir.

Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı - 8

AŞIRI TÜKETİMİNE DİKKAT

Kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi, sindirim sorunlarına veya kalori alımına neden olabilir. Özellikle lif içeriği nedeniyle sindirim sorunlarına yol açabilir. Fazla lif, bağırsakları zorlayabilir. Tuzlu kabak çekirdekleri, yüksek sodyum içerebilir, bu nedenle yüksek tansiyon ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilir.

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