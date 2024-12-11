Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı

2019 yılında New York Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, kabak çekirdeğinde bulunan triptofan maddesinin, serotonin ve melatonin üretimini artırarak uyku kalitesini iyileştirdiği belirlendi. Triptofan, vücutta serotonin üretimine yardımcı olan bir amino asittir ve daha iyi bir uyku düzenine katkı sağlar.



