Kabak çekirdeğinin kanıtlanmış 5 faydası: Bilim dünyası vücuda katkılarını tek tek saydı
Protein, mineraller ve vitaminler yönünden zengin bir besin olan kabak çekirdeği, Türkiye başta olmak üzere Meksika, Arjantin ve Çin gibi ülkelerde de sıklıkla tüketilir. Kabak çekirdeğinin genel sağlık üzerindeki faydaları, birçok bilimsel araştırma sonucunda kanıtlanmıştır. Kabak çekirdeği kalp sağlığını iyileştirmenin yanı sıra vücuttaki iltihabı azaltmasıyla da ön plana çıkar.
2019 yılında New York Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, kabak çekirdeğinde bulunan triptofan maddesinin, serotonin ve melatonin üretimini artırarak uyku kalitesini iyileştirdiği belirlendi. Triptofan, vücutta serotonin üretimine yardımcı olan bir amino asittir ve daha iyi bir uyku düzenine katkı sağlar.