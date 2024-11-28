Kahvenize 1 çay kaşığı eklemek yetiyor: Metabolizmayı hızlandıran üç malzemeleri tarif

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı bir yağdır, ancak sağlıklı bir yağdır! Çoğu yağ uzun zincirli yağ asitleri içerirken, Hindistan cevizi yağı neredeyse tamamen farklı şekilde metabolize olan orta zincirli yağ asitlerinden oluşur. Bunlar sindirim sisteminden doğrudan karaciğere gönderilir ve burada ya hemen enerji için kullanılır ya da vücutta yağ olarak depolanmak yerine keton cisimlerine dönüştürülür. Hindistan cevizi yağı doğal bir termojeniktir , bu nedenle hem metabolizmayı hem de enerji harcamasını artırır ve daha etkili yağ yakımı sağlar!