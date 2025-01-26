KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay

KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri ekleyin ve karıştırın.



Un, kabartma tozu ve mahlebi (var ise) ilave edip yoğurmaya başlayın. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için tercihen kullanılabilir.



3 su bardağı unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yoğurma kabına ekleyin ve yoğurma işlemine devam edin.





