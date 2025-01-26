KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay

Osmanlı’da kandil günleri ihtiyaç sahiplerine ikram etmek için yapılmaya başlanan kandil simitlerinin kokusuyla tanınırdı. Bugün de vazgeçilmez bir gelenek olan kandil simidi tadıyla, lezzetiyle ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Çayın yanına da iyi bir eşlikçi olan kandil simidi, basit bir şekilde hazırlanabiliyor. Susamlı ve çörek otlu olarak hazırlanan kandil simidinin tadı damakta kalıyor. Peki evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte kandil simidi, malzemeleri tarifi ve yapılışı; pastane uslü kandil simidi yapımı...

KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay - 1

Kandil simidi; yumuşak, hafif tatlı bir hamurdan yapılır. Türk mutfağında kandil simidi, özel zamanlarda yapılan bir ikramlıktır. Yapımında genellikle un, tereyağı, şeker ve yoğurt gibi malzemeler bulunur.

Bazen simit üzerine susam serpilir, ama asıl özelliği şekli ve yumuşak dokusudur. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte evde pastane usulü kandil simidi yapmanın püf noktaları;

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KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay - 2

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 yumurtanın sarısı
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 125 gr eritilmiş tereyağı (ya da margarin)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı mahlep (Tercihen)

Üzeri için;

  • 1 yumurta beyazı
  • Susam
  • Çörek otu
KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay - 3

KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri ekleyin ve karıştırın.

Un, kabartma tozu ve mahlebi (var ise) ilave edip yoğurmaya başlayın. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için tercihen kullanılabilir.

3 su bardağı unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde yoğurma kabına ekleyin ve yoğurma işlemine devam edin.


KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay - 4

Hamurunuz hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elinizle yuvarlayın ardından tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatın ve Simit şeklini verin.

Simitlerinizi önce yumurta akına sonra susama bulayın ve Simitleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika kontrollü olarak pişirin ve soğuduktan sonra servis edin.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay - 5

PASTANE USULÜ KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumuşamış katı yağı yoğurma kabımıza alalım.

Sıvı yağ, yoğurt, sirke, şeker ve tuzu ekleyelim karıştıralım.

Nişasta ve azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamurumuzu hazırlayalım.

Kabartma tozu kullanılmıyor

Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde beze yapalım. Tezgah üzerinde rulo yapalım sonra iki ucundan birleştirerek halka şeklini verelim. Üzeri için 1 yumurtayı çatalla iyice çırpalım. Ön ve arka tarafını önce yumurtaya sonra susama batırarak simitimizi hazırlayalım. Resim yardımcı olacaktır.
Hazırladığımız simitlerimizi tepsimize alalım. Bu ölçüden 30 adet simit çıkıyor.

180 derece fırında pişmeye bırakalım.
Nefismi nefis çıtırmı çıtır simitlerimizi 20 dakika sonra fırından alabiliriz. Fırından fırına değişebilir kontrol edelim.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay - 6

LEZZETLİ KANDİL SİMİDİ İÇİN PÜF NOKTASI

1- Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında olması dikkat edilmesi gereken ilk kuraldır.

2- Yoğurma işlemi sırasında unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.

3- Sirke, kurabiyelere gevreklik vermesi için önemlidir.

4- Son olarak elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması ve yumuşak olması gerekmektedir.

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