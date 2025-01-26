KANDİL SİMİDİ TARİFİ: Kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri ve tarifi; Pastane usulü kandil simidini evde yapmak çok kolay
Osmanlı’da kandil günleri ihtiyaç sahiplerine ikram etmek için yapılmaya başlanan kandil simitlerinin kokusuyla tanınırdı. Bugün de vazgeçilmez bir gelenek olan kandil simidi tadıyla, lezzetiyle ve kokusuyla kendine hayran bırakıyor. Çayın yanına da iyi bir eşlikçi olan kandil simidi, basit bir şekilde hazırlanabiliyor. Susamlı ve çörek otlu olarak hazırlanan kandil simidinin tadı damakta kalıyor. Peki evde kandil simidi nasıl yapılır? İşte kandil simidi, malzemeleri tarifi ve yapılışı; pastane uslü kandil simidi yapımı...
Kandil simidi; yumuşak, hafif tatlı bir hamurdan yapılır. Türk mutfağında kandil simidi, özel zamanlarda yapılan bir ikramlıktır. Yapımında genellikle un, tereyağı, şeker ve yoğurt gibi malzemeler bulunur.
Bazen simit üzerine susam serpilir, ama asıl özelliği şekli ve yumuşak dokusudur. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte evde pastane usulü kandil simidi yapmanın püf noktaları;