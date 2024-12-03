Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır?
Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün (AICR) kansere karşı farklı coğrafyalardan önerdiği ilk 7 besin içinde mercimek köftesi de yer aldı. Mercimek köftesi anti-kanser listesine protein ve lif yönünden zengin olması nedeniyle girdi. Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? Dağılmayan mercimek köftesinin püf noktaları neler?
Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü (AICR), kansere karşı koruyucu önlemler ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları üzerine yürüttüğü araştırmalarla tanınan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak uzun yıllardır bilim dünyasına rehberlik ediyor. Yapılan bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.