Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır?

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü’nün (AICR) kansere karşı farklı coğrafyalardan önerdiği ilk 7 besin içinde mercimek köftesi de yer aldı. Mercimek köftesi anti-kanser listesine protein ve lif yönünden zengin olması nedeniyle girdi. Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? Dağılmayan mercimek köftesinin püf noktaları neler?

Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır? - 1

Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü (AICR), kansere karşı koruyucu önlemler ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları üzerine yürüttüğü araştırmalarla tanınan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak uzun yıllardır bilim dünyasına rehberlik ediyor. Yapılan bu araştırmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır? - 2

AICR geçtiğimiz yıllarda dünyanın farklı mutfaklarından "kanserle savaşan" besinleri içeren bir liste yayınladı. Bu listede 7 farklı bölgeden sağlık dostu yiyeceklere yer verildi ve Türk mutfağı da mercimek köftesi ile dikkat çekti. Bu geleneksel lezzetin, içerdiği besin değerleri ve bitkisel proteinlerle kanserle mücadelede önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır? - 3

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Mercimek köftesinin hem lezzetli hem de kolay şekil alabilmesi için malzemelerin oranı ve yoğurma işlemi oldukça önemlidir. İşte dağılmayan, tam kıvamında mercimek köftesi yapmak için dikkat etmeniz gerekenler:

Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır? - 4

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 su bardağı su
1 su bardağı ince köftelik bulgur
1 büyük kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım limonun suyu
1-2 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
5-6 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz

Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır? - 5

Yapılışı:

1. Mercimekleri Haşlayın

Mercimeği yıkayıp süzün ve tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyin ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Mercimekler hafif sulu kalmalı, tamamen suyunu çekmesi gerekmez.

Ocağı kapatın ve üzerine 1 su bardağı ince bulguru ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. Bulgurlar mercimeğin sıcaklığıyla şişecektir.

2. Soğan ve Salçayı Kavurun

Kuru soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.
Salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Baharatları ekleyin ve karıştırın.


Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır? - 6

3. Malzemeleri Birleştirin

Dinlenen mercimek ve bulgur karışımını derin bir kaba alın. Üzerine kavurduğunuz salçalı soğanı ekleyin. Limon suyu, nar ekşisi, tuz ve baharatları ekleyin.

Karışımı iyice yoğurun. Bu aşamada yoğurma işlemi önemlidir, malzemelerin iyice bütünleşmesi köftenizin dağılmasını önleyecektir.


Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır? - 7

4. Yeşillikleri Ekleyin

İnce kıyılmış taze soğan ve maydanozu ekleyin ve tekrar hafifçe yoğurun.

Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır? - 8

5. Şekil Verin

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinde sıkarak şekil verin. Köfteleriniz yumuşak ama şekil aldıktan sonra dağılmayan bir kıvamda olacaktır.

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