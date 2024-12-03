Kansersavar köfte olarak ilan edilmişti: Dağılmayan mercimek köftesi nasıl yapılır?

Yapılışı:



1. Mercimekleri Haşlayın



Mercimeği yıkayıp süzün ve tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyin ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Mercimekler hafif sulu kalmalı, tamamen suyunu çekmesi gerekmez.



Ocağı kapatın ve üzerine 1 su bardağı ince bulguru ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 15-20 dakika dinlenmeye bırakın. Bulgurlar mercimeğin sıcaklığıyla şişecektir.



2. Soğan ve Salçayı Kavurun



Kuru soğanı ince ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun.

Salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Baharatları ekleyin ve karıştırın.





