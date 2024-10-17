Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı

Türkiye'de özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görülen küçük bir balık türü olan hamsiye; dünyada ise Peru, Süveyş Kanalı ve Norveç'te rastlanıyor. Zengin omega 3 içeriğiyle dikkat çeken hamsi, zihin sağlığının yanı sıra kemik gelişimine de oldukça fayda sağlıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı - 1

Kanuni Sultan Süleyman'nın da en sevdiği yemek olduğu bilinen hamsi, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı.

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Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı - 2

Uzmanlar, haftada en az iki kez yağlı balık tüketmenin, kalp sağlığı üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğunu savunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı - 3

Çoklu doymamış yağ asitleri, kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Bu sayede kalp krizi, ateroskleroz ve felç riskini azalır. Hamsinin içeriğindeki niasin ve selenyum, kalp sağlığını destekler.

Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı - 4

Hamsinin demans, depresyon, unutkanlık beyin merkezli sağlık sorunlarını önlediği bilinir. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı - 5

Yapılan araştırmalara göre EPA ve DHA kombinasyonlarının düzenli tüketimi, yaşlanmayla ortaya çıkan ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu hafifletir. Ayrıca vücuttaki inflamasyon mekanizmasını etkileyerek sedef, akne gibi sorunların azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı - 6

Hamsi, içerisindeki yüksek protein, kalsiyum ve A vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir.

Tiroid hormonlarının salgılanmasında etkili olan selenyum, hamside bol miktarda bulunur. Bu sayede tiroid mekanizmasının düzenlenmesine destek olur.

Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı - 7

A vitamini açısından zengin olan hamsi, göz sağlığının iyileştirilmesinde de etkilidir. İçeriğindeki biyoaktiflerin yardımıyla katarakt, glokom gibi göz hastalıklarının oluşum sürecini yavaşlatır.

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