Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği yemekti! Haftada iki kez tüketildiğinde kalp krizi ve felç riskini azaltıyor, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı
Türkiye'de özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde görülen küçük bir balık türü olan hamsiye; dünyada ise Peru, Süveyş Kanalı ve Norveç'te rastlanıyor. Zengin omega 3 içeriğiyle dikkat çeken hamsi, zihin sağlığının yanı sıra kemik gelişimine de oldukça fayda sağlıyor.
Kanuni Sultan Süleyman'nın da en sevdiği yemek olduğu bilinen hamsi, havalar soğuyunca tezgahlarda yerini aldı.