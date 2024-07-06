Kapadokya'da ulaşıma kapatılan kara yolunun altından nekropol çıktı
Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi alanından geçen, 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığınca ulaşıma kapatılan kara yolunda başlatılan kazı çalışmalarında nekropol (antik bir şehrin dışında yer alan mezarlık alan) bulundu.
Göreme'yi Ortahisar beldesine bağlayan ve doğal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle 2022'de ulaşıma kapatılan kara yolunda Kapadokya Alan Başkanlığınca başlatılan kazı çalışması sürüyor.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, AA muhabirine, Kapadokya'da en çok ziyaretçi çeken Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların alanın çehresini değiştireceğini söyledi.