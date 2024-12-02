Kapış kapış satılıyor ama 1 porsiyonu bile tansiyonu fırlatıyor! Son yılların favori yemeğini tüketirken dikkat

Birçok çalışmada, yüksek sodyum alımının kan basıncını artırdığı ve bunun da kalp hastalıkları, inme ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği keşfedilmiştir.

Kimchi, fermente bir gıda olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Aşırı miktarda tüketildiğinde şişkinlik, gaz, mide ağrısı veya ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.