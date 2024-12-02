Kapış kapış satılıyor ama 1 porsiyonu bile tansiyonu fırlatıyor! Son yılların favori yemeğini tüketirken dikkat

Kore mutfağının ünlü lezzetlerinden biri olan Kimchi, genellikle fermente edilmiş lahana veya turp gibi sebzelerle yapılır. Kimchi'nin sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinse de, aşırı tüketilmesi durumunda bazı zararlı etkiler ortaya çıkabilir. Kimchi, özellikle hipertansiyon hastaları için riskli bir yemektir.

Kapış kapış satılıyor ama 1 porsiyonu bile tansiyonu fırlatıyor! Son yılların favori yemeğini tüketirken dikkat - 1

Başlangıçta basit bir turşu türü olan Kimchi, Kore'deki iklim ve geleneksel gıda hazırlama yöntemleri sayesinde zamanla fermente sebzelerle yapılan bir yemek halini aldı.

Kimchi'nin bugünkü şeklini alması, özellikle 16. yüzyılda Kore'de biberin tanıtılmasından sonra gerçekleşti. Biberin eklenmesiyle, Kimchi'nin kırmızı ve acı türleri ortaya çıktı.19. yüzyılda Kimchi daha da çeşitlendi ve Kore'nin mutfak kültüründe önemli bir yer edindi.

Son yıllarda Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen Kimchi, genel sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kapış kapış satılıyor ama 1 porsiyonu bile tansiyonu fırlatıyor! Son yılların favori yemeğini tüketirken dikkat - 2

Tuz oranı yüksek bir besin olan Kimchi, yüksek tansiyon (hipertansiyon), kalp hastalıkları ve böbrek sorunları gibi sağlık problemlerine yol açabilir. 

Tuz, esas olarak sodyum klorürden oluşur ve vücutta sodyum, kan basıncını etkileyen önemli bir mineraldir. Aşırı tuz alımı, sodyum seviyesinin yükselmesine ve bunun sonucunda vücutta sıvı birikmesine neden olabilir. Bu durum, kan damarlarında daha fazla basınca yol açar ve hipertansiyonun ana sebeplerindendir.

Kapış kapış satılıyor ama 1 porsiyonu bile tansiyonu fırlatıyor! Son yılların favori yemeğini tüketirken dikkat - 3

Birçok çalışmada, yüksek sodyum alımının kan basıncını artırdığı ve bunun da kalp hastalıkları, inme ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği keşfedilmiştir.

Kimchi, fermente bir gıda olduğu için sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Aşırı miktarda tüketildiğinde şişkinlik, gaz, mide ağrısı veya ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Kapış kapış satılıyor ama 1 porsiyonu bile tansiyonu fırlatıyor! Son yılların favori yemeğini tüketirken dikkat - 4

Kimchi, içeriğinde bulunan malzemeler nedeniyle alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Özellikle, balık sosu veya diğer deniz ürünleri içeren Kimchi, alerjik bünyeye sahip kişilerin sağlığını tehdit edebilir.

Kimchi'deki balık sosu ise balık ve deniz ürünlerine alerjisi olan kişilerde çeşitli cilt ve mide sorunlarına yol açabilir. 

Kimchi'de bulunan fermente gıdalar, özellikle histamin intoleransı olan bireylerde sindirim problemlerine neden olabilir.

Kapış kapış satılıyor ama 1 porsiyonu bile tansiyonu fırlatıyor! Son yılların favori yemeğini tüketirken dikkat - 5

Kimchi, fermente edilerek yapılmış bir yiyecek olduğu için hijyenik koşullarda hazırlanmazsa zararlı mikroplar ve bakterilerin yuvası haline gelebilir. Bu da gıda zehirlenmesine zemin hazırlar.

Kimchi'nin içeriğindeki asidik bileşenler, mide asidini artırabilir ve mide ekşimesi veya gastrit gibi mide problemleri olan kişilerde rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle tüketim sıklığına dikkat etmek gerekir.

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