Kapış kapış satılıyor ama 1 porsiyonu bile tansiyonu fırlatıyor! Son yılların favori yemeğini tüketirken dikkat
Kore mutfağının ünlü lezzetlerinden biri olan Kimchi, genellikle fermente edilmiş lahana veya turp gibi sebzelerle yapılır. Kimchi'nin sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinse de, aşırı tüketilmesi durumunda bazı zararlı etkiler ortaya çıkabilir. Kimchi, özellikle hipertansiyon hastaları için riskli bir yemektir.
Başlangıçta basit bir turşu türü olan Kimchi, Kore'deki iklim ve geleneksel gıda hazırlama yöntemleri sayesinde zamanla fermente sebzelerle yapılan bir yemek halini aldı.
Kimchi'nin bugünkü şeklini alması, özellikle 16. yüzyılda Kore'de biberin tanıtılmasından sonra gerçekleşti. Biberin eklenmesiyle, Kimchi'nin kırmızı ve acı türleri ortaya çıktı.19. yüzyılda Kimchi daha da çeşitlendi ve Kore'nin mutfak kültüründe önemli bir yer edindi.
Son yıllarda Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen Kimchi, genel sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle dikkat çekiyor.