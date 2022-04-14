Karadeniz sofralarının asırlık lezzeti: Tenekede mısır ekmeği

Haberler | 14.04.2022 - 17:24
Yöreye özgü asırlık lezzet 'tenekede mısır ekmeği', mısır ununun yanı sıra halk arasında 'bal baklalı mısır unu' olarak bilinen soya fasulyesi unundan mayasız üretiliyor.
Özellikle Sürmene ilçesinde köylerde ve taş fırınlarda üretilen mısır ekmeği, yörede her öğün tüketiliyor. Lezzeti ve uzun süre taze kalmasıyla tercih edilen 'tenekede mısır ekmeği' yapım tekniğiyle dikkati çekiyor.
Adını yapım şeklinden alan mısır ekmeğinin sofralara yolculuğu mısır unu, soya fasulyesi unu, tuz ve su karışımından hazırlanan hamurun, çelik paslanmaz teneke kalıba yerleştirilmesiyle başlıyor.
Genellikle akşam saatlerinde hazırlanan tenekedeki hamurlar, taş fırında odun ateşinde yaklaşık 15 saat pişmeye bırakılıyor. Uzun süre pişirilmesiyle lezzetine lezzet katılan mısır ekmeği, kiloyla satışa sunuluyor.
Tanıtım fuarlarında da yerini alan ve adından söz ettiren mısır ekmeği, lezzetini bilenler ve gurbetçiler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına da götürülüyor.
Sürmene ilçesinde yaklaşık 20 yıldır taş fırın işleten Yusuf Çilingir, yörenin kültürel lezzetlerinden tenekede mısır ekmeğinin 100 yılı aşkın mazisi olduğunu söyledi.
Teneke mısır ekmeğinin diğerlerinden farklı olduğunu vurgulayan Çilingir, "Bunun en önemli özelliği soya fasulyesi denilen bal baklalı olmasıdır. Taş fırında pişiyor, piştikten sonra da damak tadı artıyor. Ne kadar uzun pişerse lezzeti de o kadar iyi oluyor" dedi.