Karadeniz sofralarının asırlık lezzeti: Tenekede mısır ekmeği

Teneke mısır ekmeğinin diğerlerinden farklı olduğunu vurgulayan Çilingir, "Bunun en önemli özelliği soya fasulyesi denilen bal baklalı olmasıdır. Taş fırında pişiyor, piştikten sonra da damak tadı artıyor. Ne kadar uzun pişerse lezzeti de o kadar iyi oluyor" dedi.