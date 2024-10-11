Karışık turşu nasıl yapılır? Turşu kaç günde olur? Adım adım turşu yapımı

TURŞU YAPIMI

Turşu yapmak için aşağıdaki basit adımları izleyebilirsiniz:



Malzemeler:



Taze sebzeler (salatalık, biber, lahana vb.)



Tuz (genellikle 1 litre suya 2-3 yemek kaşığı tuz)



Su



İsteğe bağlı: Sirke (özellikle elma veya beyaz sirke), sarımsak, limon dilimleri, dereotu, acı biber, karabiber gibi baharatlar.



Yapılışı:



Sebzeleri Hazırlayın: Taze sebzeleri iyice yıkayın. Salatalıkları bütün bırakabilir veya dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Lahana yapraklarını da isteğe bağlı olarak doğrayabilirsiniz.



Kavanozları Sterilize Edin: Kullanacağınız kavanozları sıcak suyla yıkayın ve sterilize edin.



Karışımı Hazırlayın:



Bir tencerede suyu kaynatın ve tuzu ekleyin. Tuz tamamen eriyene kadar karıştırın. Eğer sirke kullanıyorsanız, kaynamış suya istediğiniz miktarda sirke ekleyin.



Sebzeleri Kavanoza Yerleştirin: Hazırladığınız sebzeleri kavanozun içine yerleştirin. Aralarına sarımsak, dereotu ve diğer baharatları yerleştirebilirsiniz.



Sıvıyı Ekleyin: Hazırladığınız tuzlu su karışımını sebzelerin üzerine dökün. Sebzelerin tamamen suyun altında kalmasına dikkat edin.



Kapatın ve Bekletin: Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde bekletin. Fermentasyon süresi, hava sıcaklığına bağlı olarak genellikle 1-4 hafta sürer.



Tadım ve Saklama: İstediğiniz ekşi tada ulaştığında turşunuz hazır. Buzdolabında saklayarak daha uzun süre tüketebilirsiniz