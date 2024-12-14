Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi

SOSUN OLMAZSA OLMAZI

Sosun temelini domates salçası oluşturur. Hem renk hem de lezzet katar. Rendelenmiş domates doğal tat ve tazelik verir. Mevsiminde domates kullanmak en iyisidir. Bir tutam şeker eklemek domatesin asidini dengeler ve sosu daha lezzetli yapar.