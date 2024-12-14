Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi
Karnıyarık, Türk mutfağının köklü yemeklerinden biri olup Osmanlı dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Efsanelere göre, karnıyarık ilk olarak saray mutfağında zengin sofralara lezzet katmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bugün hala sofralarımızı süsleyen karnıyarık, hem tarih kokan hem de lezzet dolu bir miras olarak kültürümüzdeki yerini korumaktadır. Peki, yağ tutmayan karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık sosunun püf noktaları nelerdir?
Karnıyarık, Türk mutfağının klasikleşmiş ve sevilen ana yemeklerinden biridir. Ortadan yarılmış patlıcanların içine kıymalı ve baharatlı iç harcın doldurulmasıyla hazırlanır. Fırında pişirilerek servis edilir.