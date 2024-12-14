Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi

Karnıyarık, Türk mutfağının köklü yemeklerinden biri olup Osmanlı dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Efsanelere göre, karnıyarık ilk olarak saray mutfağında zengin sofralara lezzet katmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bugün hala sofralarımızı süsleyen karnıyarık, hem tarih kokan hem de lezzet dolu bir miras olarak kültürümüzdeki yerini korumaktadır. Peki, yağ tutmayan karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık sosunun püf noktaları nelerdir?

Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi - 1

Karnıyarık, Türk mutfağının klasikleşmiş ve sevilen ana yemeklerinden biridir. Ortadan yarılmış patlıcanların içine kıymalı ve baharatlı iç harcın doldurulmasıyla hazırlanır. Fırında pişirilerek servis edilir.

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Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi - 2

Patlıcanların içinin kıymalı harçla doldurulmasıyla hazırlanan bu yemek, özel günlerin ve aile yemeklerinin baş tacıdır. En iyi sonucu elde etmek için birkaç basit püf noktasını takip etmek yeterli.

Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi - 3

SOSUN OLMAZSA OLMAZI

Sosun temelini domates salçası oluşturur. Hem renk hem de lezzet katar. Rendelenmiş domates doğal tat ve tazelik verir. Mevsiminde domates kullanmak en iyisidir. Bir tutam şeker eklemek domatesin asidini dengeler ve sosu daha lezzetli yapar.

Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi - 4

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Yağsız Karnıyarık Tarifi

Malzemeler:

4 adet orta boy patlıcan
250 gr kıyma (tercihen az yağlı)
1 adet büyük boy soğan (küçük doğranmış)
2 diş sarımsak (ince doğranmış)
2 adet domates (rendelenmiş)
2 adet yeşil biber (ince doğranmış)
1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber (isteğe bağlı)
1 su bardağı su


Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi - 5

Patlıcanları Hazırlama:

Patlıcanları alacalı soyun ve ortadan yararak içini hafifçe oyun.

Tuzlu suda 15-20 dakika bekletin, ardından iyice durulayıp kurulayın.

Fırını 200°C'ye ısıtın. Patlıcanları fırın tepsisine dizip yağlı kağıt sererek 20-25 dakika közleyin.

Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi - 6

İç Harcı Hazırlama:

Yapışmaz bir tavayı ısıtın ve kıymayı suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğanı ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.

Biberi ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Salçayı ekleyip karıştırın, ardından rendelenmiş domatesleri ilave edin.


Baharatları ekleyip harcı 5-10 dakika pişirin.

Karnıyarık sosunun olmazsa olmaz malzemesi: Yağ tutmayan karnıyarık tarifi - 7

Karnıyarıkları Hazırlama:

Fırından çıkan patlıcanların içine kıymalı harcı paylaştırın.

Üzerine dilimlenmiş domates ve biber yerleştirin.
1 su bardağı sıcak suyu tepsiye dökün.

Pişirme:

Tepsiyi 200°C fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

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