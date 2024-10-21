Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor

''KALİTE KAYBINI ENGELLİYORUZ''

Bu seneki verimimiz ortalama olarak geçen yılki verimimiz yaklaşık olarak 5,5-6 ton bandındayken, bu sene yaklaşık 7-8 ton bandına çıktı. Bunun için çok uğraştık sahaya ziraat mühendislerimizi getirdik, kontrol ettik ve çiftçimiz de iyi çalıştı. Yaklaşık olarak 8 ton verim beklemekteyiz. Eskiden tekli sıralı söküm makineleri ilçemizde mevcuttu, biz Konya’dan 6 sıralı polmer makinemizi getirdik, günlük ortalama 150-200 dönüm arazimizi sorunsuz sıkıntısız tertemiz bir şekilde sökmeye devam ediyoruz. Dolayısı ile çiftçimizin iş yükünü azalttık, muhtemel bir polar kaybı, kilo kaybı ve fabrikamıza giderken kalite kaybını engelliyoruz. Bu da milli ekonomimize ilimizin bir katkısı oluyor.''





