Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor
Kars’ın en sıcak ilçelerinden birisi olan Akyaka’da bu yıl yaklaşık olarak 100 bin ton şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Hasat edilen pancarlar, traktör ve TIR'larla şeker fabrikasına teslim ediliyor. Şeker pancarının işlenmemiş hali, genel sağlık üzerinde de sayısız fayda sağlıyor.
Akyaka’ya bağlı Karahan köyünde, bahar ve yaz aylarında ekimi gerçekleştirilen şeker pancarları, Konya’dan gelen altılı honvet makinesi ile sökülüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar ise akşam saatlerinde son buluyor.