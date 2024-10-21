Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor

Kars’ın en sıcak ilçelerinden birisi olan Akyaka’da bu yıl yaklaşık olarak 100 bin ton şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Hasat edilen pancarlar, traktör ve TIR'larla şeker fabrikasına teslim ediliyor. Şeker pancarının işlenmemiş hali, genel sağlık üzerinde de sayısız fayda sağlıyor.

Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor - 1

Akyaka’ya bağlı Karahan köyünde, bahar ve yaz aylarında ekimi gerçekleştirilen şeker pancarları, Konya’dan gelen altılı honvet makinesi ile sökülüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar ise akşam saatlerinde son buluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor - 2

Pancar üretimin 2024 yılında çok iyi olduğunu ifade eden çiftçi Serkan Konca, “Pancar sökümüne başladık, Allah herkese hayırlı uğurlu etsin, şu anda Konya’dan gelen altılı honvet makinesi pancar sökümüne başlamıştır. TIR'lara yüklenerek fabrikaya gidiyor. Söküm işlemi sabah 08.00’de başlıyor. Eğer hava elverişli olursa ertesi güne kadar devam ediyoruz. Diğer yıllara nazaran bu yılki verim çok iyi” dedi.

Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor - 3

Akyaka’da yaklaşık 1 haftadır pancar sökümüne başladıklarını belirten Akyaka Ziraat Odası Başkanı Engin Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı:

“Bir haftadır söküm başladı, ortalama olarak 100 bin ton civarında şeker fabrikamıza pancar göndermeyi hedefliyoruz. Bunun yaklaşık olarak 23 bin tonunu teslim ettik, 5-6 bin tonda tarlada taşınmayı bekliyor, 70 bin tonunu da hasat etmeye devam ediyoruz. 

Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor - 4

''KALİTE KAYBINI ENGELLİYORUZ''

Bu seneki verimimiz ortalama olarak geçen yılki verimimiz yaklaşık olarak 5,5-6 ton bandındayken, bu sene yaklaşık 7-8 ton bandına çıktı. Bunun için çok uğraştık sahaya ziraat mühendislerimizi getirdik, kontrol ettik ve çiftçimiz de iyi çalıştı. Yaklaşık olarak 8 ton verim beklemekteyiz. Eskiden tekli sıralı söküm makineleri ilçemizde mevcuttu, biz Konya’dan 6 sıralı polmer makinemizi getirdik, günlük ortalama 150-200 dönüm arazimizi sorunsuz sıkıntısız tertemiz bir şekilde sökmeye devam ediyoruz. Dolayısı ile çiftçimizin iş yükünü azalttık, muhtemel bir polar kaybı, kilo kaybı ve fabrikamıza giderken kalite kaybını engelliyoruz. Bu da milli ekonomimize ilimizin bir katkısı oluyor.''



Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor - 5

Öte yandan, Akyaka’da ekimi gerçekleştirilen yaklaşık 100 bin ton pancar, Kars Şeker Fabrikası’na işlem üzere teslim ediliyor. Pancar sökümünün hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor - 6

ŞEKER PANCARININ FAYDALARI

Şeker pancarının suyunu içmek, kanser hastalığının olumsuz etkilerini azaltır.
Hipertansiyon hastaları için de iyi bir tercihtir.

Kars'ta hasadı başladı! Vücuttaki iltihabı söküp atıyor: Hem kanı temizliyor hem kanser hücreleriyle savaşıyor - 7

Şeker pancarının faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kanı temizlemesi ve iltihapları önlemesi de bulunur.

Şeker pancarı ayrıca cilt neminin ve renginin dengelenmesine yardımcı olur ve kırışık oluşumunu yavaşlatır.

Ancak yine de olası bir yan etkiye karşı, düzenli tüketime başlamadan önce bir uzmana danışılmasında fayda vardır.

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