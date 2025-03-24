Kastamonu mutfağından çıktı, Osmanlı sarayına girdi: Asırlardır Ramazan'da sevilerek tüketiliyor
Kastamonu mutfağından çıkarak Osmanlı sarayına giren güllaç tatlısı, Ramazan ayında rağbet görüyor. Bilecik'ten güllaç için coğrafi işaret başvurusunda bulunulmasına tepki gösteren Kastamonulu ustalar, "Bilecik ile güllacın hiçbir alakası yok" dedi.
1489 yılında Kastamonu'ya gelen saray erkanı, Kastamonulu Ali Usta tarafından yapılan "güllü aşı" çok beğenmesiyle saray mutfağına giren güllaç, asırlardır Ramazan'da damakları tatlandırıyor.