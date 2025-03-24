Kastamonu mutfağından çıktı, Osmanlı sarayına girdi: Asırlardır Ramazan'da sevilerek tüketiliyor

Bilecik bizlerden önce coğrafi işarete başvurmuş ama tarihimizde güllaç, Kastamonu ile tamamen özdeşmiş ve 500-600 yıllık bir tarih boyunca Kastamonu ile anılır olmuştur. Ali ustamız ise Kastamonu'dan kalkmış, Osmanlı sarayına mutfağına giderek bu tatlıyı yapmıştır. Bu yüzden ben bir üretici olarak çağrıda bulunuyorum Kastamonu Üniversitemize, Ticaret Odamıza, bunun bir önce çalışmalarını tamamlayıp güllaç için coğrafi işareti mutlaka almalıyız. Çünkü 500-600 yıllık bir tarih var. Güllaç, bu topraklarda doğdu, memlekete bu topraklardan yayıldı. Diğer yöneticilerimizin de sayın valimizin, sayın belediye başkanımızın da bu konuya destek olmalarını talep ediyoruz. Kastamonu'nun diğer coğrafi işaretli ürünleri sarımsak, etli ekmek, banduma, kuyu kebabı, siyez buğdayı, Tosya pirinci gibi coğrafi işaretli ürünler arasına konulup güllaç tatlısını da Kastamonu'nun mutfağında tescilli olarak görmek ve devam etmek istiyoruz" diye konuştu.





