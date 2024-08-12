Katmer nasıl yapılır? Gaziantep usulü katmer tarifi

Antep katmeri, içine Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ konulan yağlı yufkanın, zarf şeklinde katlanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlı.Genellikle kahvaltıda tüketilen Antep katmerinin hamurunda buğday unu kullanılıyor. Antep katmerine tadını, pişirme sırasında eriyerek yufkaya yayılan şeker veriyor.P eki, katmer nasıl yapılır? Gaziantep usulü katmer tarifini derledik.

Katmer nasıl yapılır? Gaziantep usulü katmer tarifi - 1

Birçok bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da geçen Dede Korkut hikâyelerinde Gaziantep mutfağının önemli unsurlarından olan Antep Katmeri’nden bahsedilmektedir. Bu yöreden kaynaklı yapım şekli ve ustalık bilgileri zamanla diğer bölgelere yayılmıştır.Antep katmeri, içine Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ konulan yağlı yufkanın, zarf şeklinde katlanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlı.

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Katmer nasıl yapılır? Gaziantep usulü katmer tarifi - 2

Genellikle kahvaltıda tüketilen Antep katmerinin hamurunda buğday unu kullanılıyor. Antep katmerine tadını, pişirme sırasında eriyerek yufkaya yayılan şeker veriyor. Antep Katmeri’nin hamuru önceden hazırlanarak buzdolabında dinlendirilir. Ertesi gün hamur açılarak içerisine konulan iç malzemelerle kare zarf şeklinde katlandıktan sonra pişirilerek servis yapılır.

Katmer nasıl yapılır? Gaziantep usulü katmer tarifi - 3

Katmer Malzemeleri

Hamur için:

150 g un
1 çay bardağı su
1 çay kaşığı tuz

İçi için:

2 yemek kaşığı şeker
2 yemek kaşığı çekilmiş Antepfıstığı
100 g süt kaymağı

Katmer nasıl yapılır? Gaziantep usulü katmer tarifi - 4

Antep Katmeri Nasıl Yapılır?

Hamur malzemeler birbirine karıştırıldıktan sonra yoğurulur. Kulak memesi yumuşaklığına gelince avuç içiyle yumak haline getirilir. Biraz ayçiçek yağıyla yağlanır ve bir saat dinlendirilir, hamur böylece hazır duruma getirilmiştir. Hamuru açmak için, yumak el ile ezilir daha sonra merdane ile büyütülür. Elle havada çevirilerek açılır; kağıt inceliğine gelince elle düzeltilir ve muska gibi katlanıp dört köşe haline getirilir. Açılan hamurun ortasına iç malzemesi konularak, tekrar dört köşesinden içe doğru katlanır, tavaya yerleştirilerek fırına sürülür. 10-15 dakika fırında kızarıncaya kadar pişirilir. Katmer servise hazırdır.

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