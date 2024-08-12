Katmer nasıl yapılır? Gaziantep usulü katmer tarifi
Antep katmeri, içine Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ konulan yağlı yufkanın, zarf şeklinde katlanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlı.Genellikle kahvaltıda tüketilen Antep katmerinin hamurunda buğday unu kullanılıyor. Antep katmerine tadını, pişirme sırasında eriyerek yufkaya yayılan şeker veriyor.P eki, katmer nasıl yapılır? Gaziantep usulü katmer tarifini derledik.
Birçok bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da geçen Dede Korkut hikâyelerinde Gaziantep mutfağının önemli unsurlarından olan Antep Katmeri’nden bahsedilmektedir. Bu yöreden kaynaklı yapım şekli ve ustalık bilgileri zamanla diğer bölgelere yayılmıştır.Antep katmeri, içine Antep fıstığı, şeker, kaymak ve yağ konulan yağlı yufkanın, zarf şeklinde katlanarak fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir tatlı.