Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi

Ayva tatlısı, geleneksel Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Kış mevsiminin en lezzetli meyvelerinden biri olan ayva, şekerle birlikte pişirilerek tatlıya dönüşür. Peki, renklendirici olmadan ayva tatlısı nasıl yapılır? Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifinin aşamalarını derledik.

Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 1

Ayva, görünüş olarak büyük, tıknaz bir armutu andıran bir meyvedir.

İyi bir ayvanın güzel tatlı bir kokusu vardır, ancak dokunması zordur, odunsu bir dokusu ve yeşil elmalara benzer hafif ekşi bir tadı vardır (ancak daha zayıf bir tada sahiptir). Bunların nadiren çiğ olarak yenmesi muhtemelen şaşırtıcı değildir.

Ancak pişirildiğinde ayva lezzetli bir şekilde yumuşak ve tatlı hale gelir. Ahşap dokusu kaybolur ve lezzet yoğunlaşır ve tatlı ve hoş kokulu hale gelir.

Pişirme sırasında çekirdekleri içinde bırakırsanız ayvalar da güzel bir iki ton kırmızıya boyanacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 2

Yapımında birkaç basit malzemeye ihtiyaç duyulsa da aslında ayva tatlısının birçok yapılış şekli bulunmaktadır.

Örneğin, bazıları ayvaları pişirmeden önce 24 saat kadar bol şekerde bekletmeyi severken, diğerleri hemen pişirir. Bazıları pişirme için fırını kullanır, diğerleri kapaklı bir tavada kısık ateşte pişirir.

Kullanılan yöntemlere bağlı olarak elde edilen ayva, şekerlenmişe yakın bir kıvamdan, haşlanmış armuta daha yakın daha yumuşak bir kıvama kadar değişebilir.

Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 3

AYVA TATLISI İPUÇLARI

İyi bir sonuç elde etmek için üç önemli şey vardır.

İlk olarak mevsiminde hoş kokulu bir ayva kullanmalısınız. Bu çok az malzeme içeren bir yemektir, bu yüzden ana malzemenizin kalitesi hayati önem taşır.

İkinci olarak, ayvayı düzgün bir şekilde soyup çekirdeklerini çıkardığınızdan emin olun. Pişirmeden sonra odunsu parçaların kalmaması için düşündüğünüzden daha fazlasını çıkarmanız gerekebileceğinden, çekirdeklerini çıkarmaya özellikle dikkat edin.

Bonus ipucu: Çekirdekleri çıkardıktan sonra tekrar koyduğunuzdan emin olun. Yenmemeliler, ancak pişirme işlemi sırasında şurubu (ve ayvaları) güzel bir turuncu/kırmızı renge boyayacaklardır.

Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 4

AYVA TATLISI MALZEMELERİ

Malzemeler

1 kg ayva
200 gr şeker
8 bütün karanfil
1 küçük tarçın çubuğu
Servis için 200 gr kaymak
1 avuç fıstık (tuzsuz) kıyılmış
su

Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 5

AYVA TATLISI YAPIMI

Ayvaları soyun ve ikiye bölün. Sert çekirdeklerini çıkarın ancak çekirdeklerini saklayın. Pişirme sırasında asla tamamen yumuşamayacakları için, ortasından geçen tüm sert parçaları çıkardığınızdan emin olun.

Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 6

Ayva yarımlarını, ayva çekirdeklerini, şekeri, karanfilleri, tarçın çubuğunu ve 500 ml (2 su bardağı) suyu geniş ve sığ bir tencereye ekleyin. Kaynama noktasına getirin, sonra ateşi kısın.

Ayvalar yumuşayana ve sıvı hafifçe kırmızıya dönene kadar, 1-1½ saat, üstü kapalı olarak pişirin. Ayva yarımlarını eşit şekilde piştiğinden emin olmak için ara sıra dikkatlice çevirin ve gerekirse daha fazla su ekleyin. Ateşten alın ve tamamen soğumaya bırakın. Üzerine kaymak veya kaymak ve fıstık koyarak servis edin.

Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 7

AYVANIN FAYDALARI

Ayva, sağlığa pek çok faydası bulunan, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. İşte ayvanın bazı önemli faydaları:

1. Sindirim Sistemine Yardımcı Olur

Ayva, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak hareketlerini düzenler. Kabızlık gibi sindirim sorunlarına karşı doğal bir çözümdür.

2. Cilt Sağlığını Destekler

Ayva, cildi besleyen ve yenileyen vitaminler ve mineraller içerir. C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengindir, bu da cilt hücrelerini korur ve yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur.


Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 8

3. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Ayva, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren yüksek oranda C vitamini içerir. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etki sağlar.

4. Kalp Sağlığını Korur

Ayva, kalp sağlığını destekleyen potasyum, magnezyum ve lif açısından zengin bir meyvedir. Düzenli tüketimi, kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

5. Anti-inflamatuar Etki

Ayva, anti-inflamatuar özelliklere sahip olup, vücutta iltihaplanmayı azaltabilir. Özellikle romatizma ve eklem ağrıları gibi iltihaplı rahatsızlıklara karşı faydalıdır.

Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi - 9

6. Düşük Kalorili ve Zayıflamaya Yardımcıdır

Ayva, düşük kalorili bir meyve olduğundan, diyet yapanlar için ideal bir atıştırmalıktır. Yüksek lif içeriği de uzun süre tokluk hissi sağlar, bu da aşırı yemek yeme ihtimalini azaltır.

7. Karaciğer Sağlığını Destekler

Ayva, karaciğerin detoksifikasyon sürecini destekleyen ve toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan bileşikler içerir.

8. Kan Şekerini Dengeler

Ayva, düşük glisemik indeksine sahip olduğu için kan şekerini dengelemede yardımcı olabilir. Diyabet hastaları için uygun bir meyvedir, ancak porsiyon kontrolü önemlidir.

9. Böbrekleri Korur

Ayva, böbrek sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Özellikle böbrek taşlarının oluşumunu engellemeye yönelik faydaları olduğu düşünülmektedir.

10. Ağrı Kesici Özellikler

Ayva, hafif ağrıları yatıştırmaya yardımcı olan doğal ağrı kesici özelliklere sahiptir. Özellikle boğaz ağrısı veya mide rahatsızlıklarında faydalı olabilir.

Ayva, sağlıklı bir diyeti tamamlayıcı olarak tüketildiğinde, vücudu besler, hastalıklara karşı korur ve genel sağlığı iyileştirir.





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