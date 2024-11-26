Kaymak ile sunulduğunda tadına doyum olmuyor: Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifi
Ayva tatlısı, geleneksel Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir. Kış mevsiminin en lezzetli meyvelerinden biri olan ayva, şekerle birlikte pişirilerek tatlıya dönüşür. Peki, renklendirici olmadan ayva tatlısı nasıl yapılır? Gıda boyası olmadan, kendinden kızaran ayva tatlısı tarifinin aşamalarını derledik.
Ayva, görünüş olarak büyük, tıknaz bir armutu andıran bir meyvedir.
İyi bir ayvanın güzel tatlı bir kokusu vardır, ancak dokunması zordur, odunsu bir dokusu ve yeşil elmalara benzer hafif ekşi bir tadı vardır (ancak daha zayıf bir tada sahiptir). Bunların nadiren çiğ olarak yenmesi muhtemelen şaşırtıcı değildir.
Ancak pişirildiğinde ayva lezzetli bir şekilde yumuşak ve tatlı hale gelir. Ahşap dokusu kaybolur ve lezzet yoğunlaşır ve tatlı ve hoş kokulu hale gelir.
Pişirme sırasında çekirdekleri içinde bırakırsanız ayvalar da güzel bir iki ton kırmızıya boyanacaktır.