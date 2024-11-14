Kazanlarda 6 saat kaynatılıyor! Piyasada 1 litresi 400 TL: Adıyaman'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, “Ülke içerisindeki Pazar payı olarak kendinden söz ettiren Samsat ilçemizdeki nar üretimi, yurt dışındaki Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracatla ilçemizde çok önemli bir yere sahiptir. Sadece tarladan toplamakla kalmıyoruz. Burada hem nar ekşisi üretiyoruz hem de meyve suyu olarak narları değerlendiriyoruz” dedi.

''İLAÇSIZ BİR ŞEKİLDE SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise konuşmasında, “Samsat Kaymakamlığı ve Samsat Belediyesi olarak çiftçimizi organik tarıma yönlendiriyoruz. Samsat zaten nar diyarıydı. Organik tarımla birleşince çiftçimiz hem daha katma değeri yüksek ürün üretecek hem tarladan topladığı ürünlerinden daha çok para kazanacak hem de sofraya girecek ürünleri daha organik temiz, ilaçsız bir şekilde sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.