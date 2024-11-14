Kazanlarda 6 saat kaynatılıyor! Piyasada 1 litresi 400 TL: Adıyaman'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor
Türkiye'deki önemli nar üretim yerlerinden biri olan ve Adıyaman'ın ‘Nar diyarı' olarak bilinen Samsat ilçesinde narlar, katma değeri yüksek nar ekşisi ve nar suyuna dönüştürülüyor.
Adıyaman'da üretilen 43 bin ton narın 15 bin tonu Samsat ilçesinde üretiliyor. İlçede üretilen organik narlar üreticiler tarafından bahçelerden toplanarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan narların bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, bir kısmı ise farklı ürünlere dönüştürülüyor.