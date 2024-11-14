Kazanlarda 6 saat kaynatılıyor! Piyasada 1 litresi 400 TL: Adıyaman'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor

Türkiye'deki önemli nar üretim yerlerinden biri olan ve Adıyaman'ın ‘Nar diyarı' olarak bilinen Samsat ilçesinde narlar, katma değeri yüksek nar ekşisi ve nar suyuna dönüştürülüyor.

Kazanlarda 6 saat kaynatılıyor! Piyasada 1 litresi 400 TL: Adıyaman'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor - 1

Adıyaman'da üretilen 43 bin ton narın 15 bin tonu Samsat ilçesinde üretiliyor. İlçede üretilen organik narlar üreticiler tarafından bahçelerden toplanarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan narların bir kısmı Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, bir kısmı ise farklı ürünlere dönüştürülüyor.

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Kazanlarda 6 saat kaynatılıyor! Piyasada 1 litresi 400 TL: Adıyaman'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor - 2

El birliği ile toplanan narlar, üreticilerin kendi yöntemleriyle taneleniyor. Tanelenen narlar geleneksel yöntemlerle sıkıldıktan sonra nar suyu kazanlarda yaklaşık 6 saat kaynatılıyor.

Kazanlarda 6 saat kaynatılıyor! Piyasada 1 litresi 400 TL: Adıyaman'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor - 3

Kaynama süresi tamamlandıktan sonra soğumaya alınan organik nar ekşisi, şişelere konularak paketleniyor. Kilosu 15 TL'den satılan narın yaklaşık 15 kilosundan 1 litre nar ekşisi elde ediliyor. Piyasada 1 litre organik nar ekşisi yaklaşık 400 ile 450 lira arasında alıcı buluyor. Bu yöntemle nar üreticisi, nar ekşisi ve nar suyundan daha fazla gelir elde ediyor.

Kazanlarda 6 saat kaynatılıyor! Piyasada 1 litresi 400 TL: Adıyaman'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor - 4

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsat Kaymakamı Yaşar Artar, “Ülke içerisindeki Pazar payı olarak kendinden söz ettiren Samsat ilçemizdeki nar üretimi, yurt dışındaki Avrupa ülkelerine yaptığımız ihracatla ilçemizde çok önemli bir yere sahiptir. Sadece tarladan toplamakla kalmıyoruz. Burada hem nar ekşisi üretiyoruz hem de meyve suyu olarak narları değerlendiriyoruz” dedi.

''İLAÇSIZ BİR ŞEKİLDE SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ''

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise konuşmasında, “Samsat Kaymakamlığı ve Samsat Belediyesi olarak çiftçimizi organik tarıma yönlendiriyoruz. Samsat zaten nar diyarıydı. Organik tarımla birleşince çiftçimiz hem daha katma değeri yüksek ürün üretecek hem tarladan topladığı ürünlerinden daha çok para kazanacak hem de sofraya girecek ürünleri daha organik temiz, ilaçsız bir şekilde sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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