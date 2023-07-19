Keman üretimini ustalarıyla ve müzesiyle yaşatan İtalyan kenti: Cremona

Cremona'da 16. yüzyılda Andrea Amati ile başlayıp, 17. yüzyılda Nicola Amati ve Andrea Guarneri ile devam eden ve 18. yüzyılda da Antonio Stradivari ile "altın çağına" giren keman yapımcılığı işi, halihazırda 180 kadar usta ve onların atölyesinde devam ediyor.

Cremona bugün, bu ustaların yanı sıra keman üretiminin inceliklerini, kemanın tarihsel gelişimini, dünyaca ünlü ustaların paha biçilemeyen kemanlarının sergilendiği bir müzeye de ev sahipliği yapıyor.