Keman üretimini ustalarıyla ve müzesiyle yaşatan İtalyan kenti: Cremona
Keman başta olmak üzere viyola, çello, kontrbas gibi yaylı müzik enstrümanlarının yaklaşık 500 yıldır üretildiği İtalya'nın kuzeyindeki Cremona kenti, keman işçiliği kültürünü hem ustaları ve atölyeleriyle hem de büyük müzesiyle yaşatıyor.
İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentine 90 kilometre mesafede, Po Nehri'nin kıyısında yer alan ve coğrafi konumu sebebiyle tarih boyunca hep geçiş güzergahı olan Cremona, müzik açısından ayrı bir önem taşıyor.
Müziğin temel enstrümanlarından kemanın "başkenti" olarak bilinen Cremona'ya bu kimliğini veren ise 5 asırdır keman yapımında önemli ustaları ve onların ürettiği enstrümanları dünyaya kazandırmış olması.