Kerebiç tatlısı sofraların vazgeçilmezi oldu: 3 özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılıyor
Mersin yöresine özgü geleneksel kerebiç tatlısına Ramazan ayında talep arttı. Üreticilerde yoğunluk yaşanırken, hafif ve lezzetli tatlı, Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor. Ramazan sofralarında yerini almaya başlayan kerebicin kilogramı fıstıklı 960 TL, cevizli ise 580 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.
Mersin'e özgü geleneksel bir tatlı olan kerebice Ramazan ayının gelmesiyle talep artarken, üreticilerde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Vatandaşlar iftar sofralarında kerebice yer vermek için için tatlıcıların önünde yoğunluk oluştururken, üreticiler de artan talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor.