Kerebiç tatlısı sofraların vazgeçilmezi oldu: 3 özelliğiyle diğer tatlılardan ayrılıyor

Mersin'de yaklaşık 30 yıldır kerebiç satan Yasemin Sekmen, kerebicin Mersin'e özgü bir tatlı olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayıyla birlikte taleplerin daha da arttığını söyledi. Şehir dışına da kargo ile gönderdiklerini belirten Sekmen, "Ramazanda talep daha fazla, dolayısıyla daha çok satış yapıyoruz. Bitkisel bir tatlı olduğu için bozulmuyor. Çok tercih edilen bir tatlı. Özellikle yumurta ve süt olmadığı için daha çok tercih ediliyor. Üç gün önce daha az talep varken, bugün daha fazla talep görmeye başladı. Bitkisel olduğu için içerisinde şeker çok az, o yüzden de tercih sebebi. Kaymağı çöven bitkisinden yapılıyor; içerisine şeker ve su ekleniyor. Şekeri, çöven bitkisi çok acı olduğu için tatlandırmak amacıyla tatlandırıyoruz. Kerebiçin içerisinde de antepfıstığı ve ceviz var. Dışında da irmik ve un var. Ama bunlar özel ürünler, yani bildiğimiz irmik ve un değil" ifadelerini kullandı.





