Kilis tavasının lezzet sırrı: 30 yıllık işletmeci anlattı
Kilis'te 12 yıldır faaliyet gösteren Mehmet Çiloğlu, 30 yıllık sektör deneyimiyle Kilis mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmaya devam ediyor.
Çocuk yaşlarda fırında başladığı meslek hayatına, restoran işletmeciliği ile devam eden Çiloğlu, Kilis Tavanın sırrını ve yöresel özelliklerini anlattı.
''Kilis Tavanın lezzeti, bölgeye özgü kırmızı bacaklı taze sarımsaktan geliyor” diyen Çiloğlu, yemeklerinde kullandıkları malzemelerin tamamen yöresel olduğunu belirtti.