Kilis tavasının lezzet sırrı: 30 yıllık işletmeci anlattı

Kilis'te 12 yıldır faaliyet gösteren Mehmet Çiloğlu, 30 yıllık sektör deneyimiyle Kilis mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmaya devam ediyor.

Kilis tavasının lezzet sırrı: 30 yıllık işletmeci anlattı - 1

Çocuk yaşlarda fırında başladığı meslek hayatına, restoran işletmeciliği ile devam eden Çiloğlu, Kilis Tavanın sırrını ve yöresel özelliklerini anlattı.

''Kilis Tavanın lezzeti, bölgeye özgü kırmızı bacaklı taze sarımsaktan geliyor” diyen Çiloğlu, yemeklerinde kullandıkları malzemelerin tamamen yöresel olduğunu belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

Kilis tavasının lezzet sırrı: 30 yıllık işletmeci anlattı - 2

Mehmet Çiloğlu “Kilis yöresinde yetişen koyunlarımız, dağlarda doğal otlarla, palamut ve meşe ile besleniyor. Bu, etin kalitesini ve lezzetini artırıyor. Ayrıca Kilis Tavaya taze sarımsak, yazın yazlık soğan ve patlıcan, kışın ise patates ekliyoruz. Yöresel ürünler kullanmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Kilis tavasının lezzet sırrı: 30 yıllık işletmeci anlattı - 3

''HATAY İLE KARIŞTIRILMAMALI''

Kilis Tavanın tescilli bir ürün olduğunu belirten Çiloğlu, bu lezzetin Hatay mutfağından farklı olduğunu söyledi. Çiloğlu, “Biz Kilis Tavaya sos eklemeyiz. Hatay'da daha fazla salça ve baharat kullanılır, ama biz etin lezzetini ön planda tutarız. Eti kaliteli yapan, malzemenin doğallığı ve işlenişidir. Fazla baharat eklendiğinde etin tadı kaybolur” diye konuştu.

Kilis tavasının lezzet sırrı: 30 yıllık işletmeci anlattı - 4

Son üç yıldır tescilli bir ürün olarak Kilis Tavayı daha geniş kitlelere tanıttıklarını belirten Çiloğlu, bu özel lezzeti koruma konusunda kararlı olduklarını söyledi

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