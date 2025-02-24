Kilis'in asırlık lezzeti: Gerebiç! Yılın 12 ayı sofradan eksik olmuyor
Ramazan Bayramı'nda sofraların vazgeçilmezi olan Kilis'in geleneksel kurabiyelerinden gerebiç, günümüzde yoğun talep üzerine her gün üretiliyor.
Kilis'in geleneksel kurabiyelerinden gerebiç, artık yılın 12 ayı sofralardan eksik olmuyor. Geçmişte yalnızca Ramazan ayında üretilen Kilis'in geleneksel lezzeti kent dışından da yoğun ilgi görüyor. Gerebiç ustası Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, geleneksel lezzetin yapımında kullanılan malzemelerin doğal ve kaliteli olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: