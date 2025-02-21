Kilis'in lebeniye çorbası: Tadını bilmeyen çok şey kaçırıyor

Kilis’in geleneksel lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbası, hafif ve besleyici yapısıyla dört mevsim sofralarından eksik olmuyor. Özellikle Ramazan ayı geldinde iftar sofralarının vazgeçilmezi olan lebeniye çorbası mideyi de rahatlatıyor. Peki, lebeniye çorbası nasıl yapılır; lebeniye çorbarı malzemeleri, tarifi ve yapılışı.

Kilis'in lebeniye çorbası: Tadını bilmeyen çok şey kaçırıyor - 1

Kilis'in dört mevsim sofralarından eksik olmayan, her kesimden insanın severek tükettiği lebeniye çorbası, hem hafifliğiyle hem de besleyici özelliğiyle, şehre özgü en eşsiz lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor.

25 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Erdoğan Aktaş, lebeniyenin yılın her ayında pişirilen bir yemek olduğunu belirterek, "Bu yemek her kesime hitap eden, sofraları süsleyen en özel Kilis lezzetlerinden biridir. Yöresel yemeklerde genellikle mevsime bağlı olarak değişiklik olur ama lebeniyenin özelliği her mevsim yapılabilmesidir" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Kilis'in lebeniye çorbası: Tadını bilmeyen çok şey kaçırıyor - 2

"RAMAZAN SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ"

Ramazan ayında ise lebeniye, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Aktaş, "Ramazan ayında kesinlikle her evde en az iki kez yapılır. Her kesime hitap eden iftar sofralarını süsleyen en özel lezzetlerden biridir. Eğer tadına bakmadıysanız, çok şey kaçırmışsınızdır" ifadelerini kullandı.


Kilis'in lebeniye çorbası: Tadını bilmeyen çok şey kaçırıyor - 3

"HERKESİN SEVDİĞİ BİR LEZZET"

Yöresel yemeklerde genellikle bazı farklılıklar olabileceğini belirten Aktaş, "Kimi insan yemeği çok yağlı bulur, kimisi tuzlu ya da ekşi. Ancak lebeniye Kilis'e gelen yüzlerce turistimize ikram ettiğimizde hiç şikayet almadığımız yemeklerden biridir. Çünkü hafif, mideyi rahatsız etmeyen ve her yaş grubundan insanın rahatça yiyebileceği bir yemek" şeklinde konuştu.

Kilis'in lebeniye çorbası: Tadını bilmeyen çok şey kaçırıyor - 4

"BU KIŞ AYLARINDA ÇOK İYİ OLUYOR"

Vatandaşlardan Mustafa Yıldız ise lebeniye çorbasına olan ilgisini dile getirerek, "Çok güzel olmuş, iki veya üç günde denk gelirsem kesin yerim, hiç kaçırmam. Bu kış aylarında çok iyi oluyor. Herkesin yiyebileceği bir çorba, çok severim lebeniye çorbasını. Ustamızın ellerine sağlık, tam annemin yaptığı yemek gibi olmuş" şeklinde konuştu.


Kilis'in lebeniye çorbası: Tadını bilmeyen çok şey kaçırıyor - 5

LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Lebeniye çorbası, hafif ve besleyici yapısıyla dört mevsim sofralarından eksik olmuyor. Özellikle de Ramazan ayında bu çorba sıklıkla tercih ediliyor. Peki, lebeniye çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1, 5 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Yarım limon suyu
  • 5, 5 su bardağı su

Üzeri için;

  • 200 gr. Kıyma
  • 1 adet soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 Yemek kaşığı tereyağ
  • 1 tatlı kaşığı nane



Kilis'in lebeniye çorbası: Tadını bilmeyen çok şey kaçırıyor - 6

LEBENİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayıp 1 su bardağı su ile pişirin.
Pişen piriçlerin üzerine kalan 4, 5 su bardağı suyu da ilave edip kaynatın. Kaynayınca nohutları ekleyin.

Bir kasede yoğurt, un, limon suyunu karıştırın.
Kaynayan çorbadan 1 kepçe kaseye alıp karıştırın ve bu kasedeki karışımı çorbanın üzerine yavaşça dökün. Karıştırın.

Köftesi için kıyma, soğan, tuz ve karabiberi yoğurun nohut büyüklüğünde toplar yapın.
Tereyağında köfteleri kızartıp üzerine nane ekleyin ve pişen çorbanın üzerine gezdirin.

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