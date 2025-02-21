Kilis'in lebeniye çorbası: Tadını bilmeyen çok şey kaçırıyor
Kilis’in geleneksel lezzetlerinden biri olan lebeniye çorbası, hafif ve besleyici yapısıyla dört mevsim sofralarından eksik olmuyor. Özellikle Ramazan ayı geldinde iftar sofralarının vazgeçilmezi olan lebeniye çorbası mideyi de rahatlatıyor. Peki, lebeniye çorbası nasıl yapılır; lebeniye çorbarı malzemeleri, tarifi ve yapılışı.
Kilis'in dört mevsim sofralarından eksik olmayan, her kesimden insanın severek tükettiği lebeniye çorbası, hem hafifliğiyle hem de besleyici özelliğiyle, şehre özgü en eşsiz lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor.
25 yıldır lokanta işletmeciliği yapan Erdoğan Aktaş, lebeniyenin yılın her ayında pişirilen bir yemek olduğunu belirterek, "Bu yemek her kesime hitap eden, sofraları süsleyen en özel Kilis lezzetlerinden biridir. Yöresel yemeklerde genellikle mevsime bağlı olarak değişiklik olur ama lebeniyenin özelliği her mevsim yapılabilmesidir" dedi.