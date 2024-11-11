Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi

Tavuk suyu çorbasının mükemmel bir antioksidan kaynağını olduğunu belirten ABD'li diyetisyen Kara Collier, bu çorbanın bağışıklığı güçlendirdiğini ve soğuk algınlığı semptomlarına iyi geldiğinin altını çizdi. Uzman isim, aminoasit yönünden zengin olan tavuk suyu çorbasının, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan sıvı ve elektrolitler içerdiğini söyledi.

Mucize çorbanın tıkalı burun ve boğaz kanallarını açmaya da destek olduğunu belirten Collier, çorbanın içeriğindeki sebzeler ve baharatların da mevsimsel hastalıkların belirtilerini azaltmada oldukça etkili olduğunu sözlerine ekledi.