Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi

Kış aylarında nezle, grip, faranjit ve zatürre gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor. Yüksek ateş, eklem ağrısı, öksürük gibi belirtilerle kendisini ele veren bu hastalıkların tedavisinde ilaçların yanı sıra beslenme şekli de oldukça etkili olabiliyor. Tavuk suyu çorbası, özellikle boğaz ağrılarını ve öksürükleri hafifletmesi nedeniyle, birçok kişinin favori kış çorbası arasında yer alıyor.

Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi - 1

Tavuk suyu çorbasının mükemmel bir antioksidan kaynağını olduğunu belirten ABD'li diyetisyen Kara Collier, bu çorbanın bağışıklığı güçlendirdiğini ve soğuk algınlığı semptomlarına iyi geldiğinin altını çizdi. Uzman isim, aminoasit yönünden zengin olan tavuk suyu çorbasının, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan sıvı ve elektrolitler içerdiğini söyledi.

Mucize çorbanın tıkalı burun ve boğaz kanallarını açmaya da destek olduğunu belirten Collier, çorbanın içeriğindeki sebzeler ve baharatların da mevsimsel hastalıkların belirtilerini azaltmada oldukça etkili olduğunu sözlerine ekledi.

N-LIFE HABERLERİ

Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi - 2

Dr. Clare Bailey ise tavuk suyu çorbasının vücuda kolajen desteği sağladığını belirtti.

ABD'de bulunan Nebraska Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, tavuk suyu çorbası iltihabı azaltıyor ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını hafifletiyor.

Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi - 3

Tavuk suyunda bulunan vitamin ve mineraller, vücuda zarar veren maddelerin atılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle grip ve nezle gibi hastalıklarda, bolca tavuk suyu içilmesi önerilir.

Tavuk suyu çorba, gribe neden olan virüslerin vücuttan kolayca atılmasını sağlar. Gelişim döneminde çocukların tavuk suyu çorbası içmesi, kas ve kemik gelişimlerini desteklemektedir.

Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi - 4

Tavuk eti, bağışıklık sistemini güçlü tutarak hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Tavuk suyu çorbasında yer alan protein ve kalsiyum daha güçlü bir bedene kavuşmanıza yardımcı olur.

Ayrıca eklemlerde oluşan iltihabı temizler ve ağrıya neden olan faktörlerin azalmasına destek sağlar.

Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi - 5

TAVUK SUYU ÇORBASI İÇİN MALZEMELER:

  • 1 adet büyük tavuk göğüs eti (Göğüs eti yerine 2-3 adet tavuk budu da olabilir)
  • 1 buçuk litre su
  • Tuz
Terbiyesi için:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 buçuk yemek kaşığı un
  • Yarım limonun suyu
Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi - 6

YAPILIŞI:

  • Tavuk eti 1 buçuk litre su ile birlikte tencereye alınarak haşlanır.
  • Tavuk etleri haşlanınca tencereden alınır ve soğuyunca ayrı bir yerde didiklenir.
  • Didiklenmiş tavuk etleri tekrar tel süzgeç ile süzülüp tencerede kaynayan tavuk suyuna atılır ve tuzu eklenir.
  • Çorba kaynamaya devam ederken ayrı bir yerde terbiyesi hazırlanır.
  • Uygun bir kase içerisinde terbiye malzemeleri iyice çırpılır ve çorbanın suyundan bir kaç kaşık eklenip ılıklaştırılarak karıştıra karıştıra çorbaya eklenir.
  • 10-13 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alınır. Sıcak olarak servis yapılır.

Afiyet olsun.

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