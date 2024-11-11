Kış aylarının favori çorbası! Öksürük ve boğaz ağrısını dakikalar içinde hafifletiyor: ABD'li diyetisyen faydalarını saymakla bitiremedi
Kış aylarında nezle, grip, faranjit ve zatürre gibi hastalıklara yakalanma riski artıyor. Yüksek ateş, eklem ağrısı, öksürük gibi belirtilerle kendisini ele veren bu hastalıkların tedavisinde ilaçların yanı sıra beslenme şekli de oldukça etkili olabiliyor. Tavuk suyu çorbası, özellikle boğaz ağrılarını ve öksürükleri hafifletmesi nedeniyle, birçok kişinin favori kış çorbası arasında yer alıyor.
Tavuk suyu çorbasının mükemmel bir antioksidan kaynağını olduğunu belirten ABD'li diyetisyen Kara Collier, bu çorbanın bağışıklığı güçlendirdiğini ve soğuk algınlığı semptomlarına iyi geldiğinin altını çizdi. Uzman isim, aminoasit yönünden zengin olan tavuk suyu çorbasının, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olan sıvı ve elektrolitler içerdiğini söyledi.
Mucize çorbanın tıkalı burun ve boğaz kanallarını açmaya da destek olduğunu belirten Collier, çorbanın içeriğindeki sebzeler ve baharatların da mevsimsel hastalıkların belirtilerini azaltmada oldukça etkili olduğunu sözlerine ekledi.