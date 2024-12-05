Kış gelince sofralarda yerini aldı ama bu şekilde tüketildiğinde böbrekleri bitiriyor
Kış sebzelerinin olmazsa olmaz besini olan pırasa, hem çiğ hem de pişmiş şekilde tüketilebilen sağlıklı bir alternatiftir. Pırasa, kalp hastalıklarını önlemenin yanı sıra cilt problemlerini de en aza indirir. Ancak pırasanın bilinçsiz tüketimi, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Pırasa; A, C, K vitamini ve folat gibi önemli bileşikler içerir. Ayrıca potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından da zengindir. Bu besin öğeleri vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olur. Pırasadaki C vitamini, vücudu serbest radikallere karşı korur ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır.