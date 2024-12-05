Kış gelince sofralarda yerini aldı ama bu şekilde tüketildiğinde böbrekleri bitiriyor

Pırasa, potasyum açısından zengin bir sebzedir. Potasyum, kalp ve böbrek sağlığı için faydalıdır ancak böbrek yetmezliği veya potasyum düzeyi ile ilgili sorunları olan kişiler için aşırı potasyum alımı tehlikeli olabilir. Bu nedenle böbrek rahatsızlıkları olan bireylerin, pırasa tüketimini sınırlamaları gerekebilir.

Potasyum, vücutta önemli bir elektrolit olup sinir iletimi, kas kasılması ve sıvı dengesinin düzenlenmesinde kritik rol oynar. Ancak böbrekler düzgün çalışmadığında, fazla potasyum vücuttan atılamaz ve bu durum çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.