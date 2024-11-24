Kış hastalıklarına savaş açan çorba tarifi! Bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonu kapı dışarı ediyor

Bağışıklığı güçlendirdiği bilinen metabolizma dostu bir çorba olan ezogelin, solunum yolu hastalıkları belirtilerini de en aza indiriyor. Ezogelin çorbasının içerisinde bulunan bakliyat ve baharatlar, mevsimsel hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

Kış hastalıklarına savaş açan çorba tarifi! Bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonu kapı dışarı ediyor - 1

Ezogelin çorbasını özellikle kışın tüketmenin, genel sağlık üzerinde sayısız faydası vardır. Ezogelin çorbası, besin değeri yüksek bir çorbadır, bu nedenle bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar, şişkinlik ve ödem gibi sorunları ortadan kaldırır. Özellikle enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiği bilinen ezogelin çorbası, düşük kalorili bir çorba olduğu için kilo kontolüne de yardımcı olur.

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Kış hastalıklarına savaş açan çorba tarifi! Bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonu kapı dışarı ediyor - 2

EZOGELİN ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 kahve fincanı bulgur (4 yemek kaşığı)
  • Yarım kahve fincanı pirinç (2 yemek kaşığı)
  • 6 su bardağı sıcak su + 2 buçuk su bardağı sıcak su

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 buçuk tatlı kaşığı kadar tuz
Kış hastalıklarına savaş açan çorba tarifi! Bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonu kapı dışarı ediyor - 3

HAZIRLANIŞI:

Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır. Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede orta ateşte, soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavrulur. Dilerseniz sarımsakları rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenerek karıştırılır ve kavrulur. Ardından sıcak su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Çorba yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırılır. Bakliyatlar yumuşayınca kadar yaklaşık 35 dakika pişirilir ve ocak kapatılır.

Kış hastalıklarına savaş açan çorba tarifi! Bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonu kapı dışarı ediyor - 4

Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtılır. 1 yemek kaşığı un eklenir ve unun kokusu çıkana kadar karıştırılarak kavrulur. Üzerine 2 yemek kaşığı domates salçası eklenir, 1-2 dakika daha kavrulur. Salça da kavrulduktan sonra 2 su bardağı kadar su ilave edilerek kaynatılır. Nane, kırmızı biber, karabiber ilave edilerek hazırlanan sos ocaktan alınır ve çorbaya ilave edilir.

Kış hastalıklarına savaş açan çorba tarifi! Bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonu kapı dışarı ediyor - 5

Tuzu da eklenerek 1-2 dakika kaynatılır. Bu aşamada gerekli görürseniz sıcak su ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra ezogelin çorbası servise hazır olacaktır.

Afiyet olsun...

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