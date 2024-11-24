Kış hastalıklarına savaş açan çorba tarifi! Bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonu kapı dışarı ediyor
Bağışıklığı güçlendirdiği bilinen metabolizma dostu bir çorba olan ezogelin, solunum yolu hastalıkları belirtilerini de en aza indiriyor. Ezogelin çorbasının içerisinde bulunan bakliyat ve baharatlar, mevsimsel hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor.
Ezogelin çorbasını özellikle kışın tüketmenin, genel sağlık üzerinde sayısız faydası vardır. Ezogelin çorbası, besin değeri yüksek bir çorbadır, bu nedenle bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar, şişkinlik ve ödem gibi sorunları ortadan kaldırır. Özellikle enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiği bilinen ezogelin çorbası, düşük kalorili bir çorba olduğu için kilo kontolüne de yardımcı olur.