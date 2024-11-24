Kış hastalıklarına savaş açan çorba tarifi! Bağışıklığı güçlendirip enfeksiyonu kapı dışarı ediyor

HAZIRLANIŞI:

Tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ tencereye alınarak ısıtılır. Soğan ve sarımsak küçük küçük doğranır ve tencerede orta ateşte, soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavrulur. Dilerseniz sarımsakları rendeleyerek de kullanabilirsiniz.

Üzerine yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur eklenerek karıştırılır ve kavrulur. Ardından sıcak su ilave edilerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır. Çorba yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırılır. Bakliyatlar yumuşayınca kadar yaklaşık 35 dakika pişirilir ve ocak kapatılır.



