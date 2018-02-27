Kış için 10 sıcak lezzet önerisi

Somata
İzmir’in unutulmak üzere olan, malesef artık her yerde her evde bulunamayan bir değeri. Acıbadem tozu ve damla sakızı ile hazırlanan somata, sevenlerine bilenlerine keşke kış gelse de içsek dedirtecek türden bir içecek.
Ihlamur
Yazın habercisi olan çiçeklerini açtığında etrafa saldığı nefis kokularla baş döndüren bu ağacın asıl güzellikleri kış aylarında ortaya çıkıyor. Ihlamur çayı her derde devadır. Uykusuzların uykusunu getirir, sinirleri yatıştırır, sindirimi kolaylaştırır. Üstelik kış aylarının kabusu gribe karşı da koruyucudur.
Ballı muzlu sıcak süt
Soğuk kış günlerinin enerji ve lezzet dolu iksiri. Üstüne atılan tarçın ile lezzetine lezzet katar.
Boza
Kışı sevenlerin belki de en büyük nedeni. Darı, mısır ve nişastayla yapılan bozaya en çok yakışan tarçın ve leblebi. En güzeli ise bilinenin aksine Vefa’da değil, İstanbul’a bir saat mesafede küçük bir kasaba olan Velimeşe’de. Mutlaka denemek lazım.
Adaçayı
Sıcak suya atınca çıkardığı yoğun koku ve tadıyla başdöndüren nefis çay. Zararlı toksinleri vücuttan uzaklaştıran, sindirimi kolaylaştıran, sinirleri yatıştıran adaçayı bir doğal mucize.
Nane-Limon
Adına şarkılar yazılmış lezzetli, sağlıklı ve doğal kış içeceği. Midesi ağrıyanlara, bulananların doğal reçetesi.
Sıcak Çikolata
Lezzetini çikolatadan alan kış aylarının en tatlı, en romantik içeceği.
Salep
Soğuk kış günlerinin en favori en sevilen sıcak içeceği. Bir cins orkide olan salep bitkisinin toprak altında kalan köklerinden elde edilen tozun şeker ve sütle karıştırılmasından elde ediliyor. Bu sıcakkanlı içecek içinizi ısıtıp enerji verirken öksürüğü kesip, sindirimi kolaylaştırır. Üstelik tatlı ihtiyacınızı da karşılar.
Kahve
İster bol köpüklü Türk kahvesi, ister filtre kahve, ister mırra olsun. Ne olursa olsun taze çekilmiş çekirdeklerden ve usulüne göre hazırlanmış olsun.
Çay
İnce belli, cam bardakta içilince tadına doyum olmayan dört mevsim lezzetli içecek. Üstelik içeriğindeki antidoksanlarla bağışıklık sisteminin de koruyucusu.