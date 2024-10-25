Kışın olmazsa olmaz besini ama az bilinen bir zararı ortaya çıktı! Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz, resmen zehirliyor

Turşuyu kurduktan bir süre sonra turşunun üzerinde beyaz bir tabaka oluşabilir. Bu tabaka, turşunun bozulmasına neden olabileceği gibi gıda zehirlenmesine de yol açabilir.

Doğru hazırlanmayan turşu; karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca tuz ya da sirke oranının doğru ayarlanmamasından dolayı turşularda yumuşama olabilmektedir. Turşunun yumuşaması ise küf oranının yüksek olduğunu gösterir.