Kışın olmazsa olmaz besini ama az bilinen bir zararı ortaya çıktı! Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz, resmen zehirliyor

Fermente bir yiyecek olan turşuya olan ilgi, özellikle kış aylarında daha da artıyor. Başta lahana, pancar ve biber gibi sebzelerle yapılan turşu, dozunda tüketildiğinde her ne kadar bağırsak sağlığına fayda sağlasa da, bilinçsizce tüketildiğinde zehirleyebiliyor.

Kışın olmazsa olmaz besini ama az bilinen bir zararı ortaya çıktı! Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz, resmen zehirliyor - 1

Turşu, içerisindeki laktik asit bakterileri sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu özellik gösterir. Genellikle lifli sebzeler kullanılarak yapıldığı için dışkı hacmini arttırarak, dışkının vücuttan kolay atılmasına destek olur.

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Kışın olmazsa olmaz besini ama az bilinen bir zararı ortaya çıktı! Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz, resmen zehirliyor - 2

Turşu, yüksek K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını önlerken, içeriğindeki B vitamini ise hafızanın güçlenmesinde etkin rol oynar.

Ancak turşu tükeminde aşırıya kaçılması halinde ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlanabilir.

Kışın olmazsa olmaz besini ama az bilinen bir zararı ortaya çıktı! Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz, resmen zehirliyor - 3

TURŞUNUN ZARARLARI

Turşu, fermente yiyeceklerden oluştuğu için sodyum oranı çok yüksektir. Sodyum yüksekliği, vücutta kan basıncını artırarak yüksek tansiyona ve osteoporoza neden olabilir. Buna bağlı olarak kalp hastalığı ve felç riski de tetiklenebilir.

Kışın olmazsa olmaz besini ama az bilinen bir zararı ortaya çıktı! Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz, resmen zehirliyor - 4

Özellikle yüksek tansiyon, böbrek, diyabet ve mide ile ilgili hastalıkları bulunanların, turşu tüketirken dikkatli olması gerekir.

Kışın olmazsa olmaz besini ama az bilinen bir zararı ortaya çıktı! Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz, resmen zehirliyor - 5

Turşuyu kurduktan bir süre sonra turşunun üzerinde beyaz bir tabaka oluşabilir. Bu tabaka, turşunun bozulmasına neden olabileceği gibi gıda zehirlenmesine de yol açabilir.

Doğru hazırlanmayan turşu;  karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca tuz ya da sirke oranının doğru ayarlanmamasından dolayı turşularda yumuşama olabilmektedir. Turşunun yumuşaması ise küf oranının yüksek olduğunu gösterir.

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