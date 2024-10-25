Kışın olmazsa olmaz besini ama az bilinen bir zararı ortaya çıktı! Yemeden önce iki kere düşüneceksiniz, resmen zehirliyor
Fermente bir yiyecek olan turşuya olan ilgi, özellikle kış aylarında daha da artıyor. Başta lahana, pancar ve biber gibi sebzelerle yapılan turşu, dozunda tüketildiğinde her ne kadar bağırsak sağlığına fayda sağlasa da, bilinçsizce tüketildiğinde zehirleyebiliyor.
Turşu, içerisindeki laktik asit bakterileri sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu özellik gösterir. Genellikle lifli sebzeler kullanılarak yapıldığı için dışkı hacmini arttırarak, dışkının vücuttan kolay atılmasına destek olur.