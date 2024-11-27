Kokoreç Türklerin mi Yunanların mı? Cevap Bilecik'ten geldi

Türk mutfağının pek çok lezzetinde karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan'da, kokoreç'in hangi ülkeye ait olduğu konusu gündemdeki yerini korurken, bir hamle de ''Bozüyük Kokoreçi'' ile Bilecik'ten geldi

Kokoreç Türklerin mi Yunanların mı? Cevap Bilecik'ten geldi - 1

Kokoreç, ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası), en iyi sakatat yemekleri listesinde Yunan lezzeti 'Kokoretsi'yi ilk sıraya yerleştirirken, Türkiye'den kokoreç ise aynı listede 4'üncü sırada yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Kokoreç Türklerin mi Yunanların mı? Cevap Bilecik'ten geldi - 2

Yaşanan bu tartışmalar ardından Bilecik'te düzenlenen Yöresel Ürünler Festivalinde yüzlerce yemek gün yüzüne çıkarken, en fazla ilgiyi kokoreç, bıldırcın kebabı ve yoğurtlu gözleme gördü.

Kokoreç Türklerin mi Yunanların mı? Cevap Bilecik'ten geldi - 3

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, katılımcıların en fazla kokorece ilgi gösterdiği ve bin kişilik kokorecin anında bittiğin anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

Kokoreç Türklerin mi Yunanların mı? Cevap Bilecik'ten geldi - 4

"Bilecik'in coğrafi işaretleme çalışması gerçekleştirilen ‘Bozüyük Kokoreci' ile alakalı olarak çalışmalarımıza başladık. Kalkınma ajansımız, Bilecik valiliğimiz, Ticaret Sanayi Odalarımızın da destekleri ile 50 yıldan uzun süredir Bilecik'te ve Bozüyük'te yetişmiş olan hayvanlarımızın etinden yapılarak servis edilen kokorecimiz inşallah öncelikle bölgesel, sonra ulusal ve daha sonrada uluslararası literatürde coğrafi işaretlenmiş olarak tarihe geçecek.''

Kokoreç Türklerin mi Yunanların mı? Cevap Bilecik'ten geldi - 5
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