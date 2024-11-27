Kokoreç Türklerin mi Yunanların mı? Cevap Bilecik'ten geldi

"Bilecik'in coğrafi işaretleme çalışması gerçekleştirilen ‘Bozüyük Kokoreci' ile alakalı olarak çalışmalarımıza başladık. Kalkınma ajansımız, Bilecik valiliğimiz, Ticaret Sanayi Odalarımızın da destekleri ile 50 yıldan uzun süredir Bilecik'te ve Bozüyük'te yetişmiş olan hayvanlarımızın etinden yapılarak servis edilen kokorecimiz inşallah öncelikle bölgesel, sonra ulusal ve daha sonrada uluslararası literatürde coğrafi işaretlenmiş olarak tarihe geçecek.''