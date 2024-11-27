Kokoreç Türklerin mi Yunanların mı? Cevap Bilecik'ten geldi
Türk mutfağının pek çok lezzetinde karşı karşıya gelen Türkiye ve Yunanistan'da, kokoreç'in hangi ülkeye ait olduğu konusu gündemdeki yerini korurken, bir hamle de ''Bozüyük Kokoreçi'' ile Bilecik'ten geldi
Kokoreç, ülkemizin ünlü sokak lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası), en iyi sakatat yemekleri listesinde Yunan lezzeti 'Kokoretsi'yi ilk sıraya yerleştirirken, Türkiye'den kokoreç ise aynı listede 4'üncü sırada yer aldı.