Kokusuz pişirmenin sırrı sapındaymış! Metabolizmayı hızlandırıyor, mikropları öldürüyor

Pırasa, lezzeti ve besin değeriyle sofralarımızda hak ettiği yeri bulsa da bazı kişiler kokusundan dolayı bu sebzeye mesafeli yaklaşabiliyor. Ancak pırasayı daha yakından tanıdıkça ve doğru şekilde hazırladıkça bu önyargının yersiz olduğunu anlayabilirsiniz. Soğan ve sarımsak ailesinden gelen bu sağlıklı sebze, hem lezzetiyle hem de sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.