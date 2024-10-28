Kolesterol düzenleyici etkisiyle öne çıkıyor! Kış gelince hazırlıklara başlandı: Kadınlar bu lezzet için günlerini harcıyor
Erzincan’da kadınlar, yaklaşık bir haftalık bir işlemin ardından hazır hale gelecek kışlık eriştelerini kesmeye başladı. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu bilinen ev yapımı erişteler, ana yemek ve çorbalarda sıklıkla tercih ediliyor.
Özellikle kışın tüketilmek üzere erişte kesimine başlandı. Erişte yapımı için özel olarak yoğrulan hamurlar şerit halinde kesildikten sonra, kibrit çöpü formunda kesiliyor.