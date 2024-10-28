Kolesterol düzenleyici etkisiyle öne çıkıyor! Kış gelince hazırlıklara başlandı: Kadınlar bu lezzet için günlerini harcıyor

Erzincan’da kadınlar, yaklaşık bir haftalık bir işlemin ardından hazır hale gelecek kışlık eriştelerini kesmeye başladı. Genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu bilinen ev yapımı erişteler, ana yemek ve çorbalarda sıklıkla tercih ediliyor.

Kolesterol düzenleyici etkisiyle öne çıkıyor! Kış gelince hazırlıklara başlandı: Kadınlar bu lezzet için günlerini harcıyor - 1

Özellikle kışın tüketilmek üzere erişte kesimine başlandı. Erişte yapımı için özel olarak yoğrulan hamurlar şerit halinde kesildikten sonra, kibrit çöpü formunda kesiliyor.

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Kolesterol düzenleyici etkisiyle öne çıkıyor! Kış gelince hazırlıklara başlandı: Kadınlar bu lezzet için günlerini harcıyor - 2

Dört kişilik bir aile için hazırlanan ve ortalama 20 kilo olan erişteler, özenle kesildikten sonra belli bir süre kurutulmak için nemden uzak olan bir ortamda bekletiliyor.

Kolesterol düzenleyici etkisiyle öne çıkıyor! Kış gelince hazırlıklara başlandı: Kadınlar bu lezzet için günlerini harcıyor - 3

Hazırlanmasından kurumasına kadar yaklaşık 1 haftalık emek isteyen erişteler daha sonra başta makarna olarak veya farklı yemeklerde kullanılarak sofraları süsleyecek.

Kolesterol düzenleyici etkisiyle öne çıkıyor! Kış gelince hazırlıklara başlandı: Kadınlar bu lezzet için günlerini harcıyor - 4

Geleneksel bir lezzet olan eriştenin; magnezyum, manganez, demir, kalsiyum, potasyum, bakır, fosfor, selenyum, omega-3 yağ asitleri, folik asit ve çinko yönünden zengin olduğu bilinir.

Doyurucu özelliğiyle ön plana çıkan bu besin, şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır ve kolesterolü düzenleyici etkisi vardır.

Kolesterol düzenleyici etkisiyle öne çıkıyor! Kış gelince hazırlıklara başlandı: Kadınlar bu lezzet için günlerini harcıyor - 5

Eriştenin diğer faydaları arasında şunlar da vardır:

  • İçeriğinde yüksek oranda bulunan A vitamini sayesinde düzenli tüketildiği takdirde cildin parlaklığını arttırarak sivilce ve akne oluşumunu engeller.
  • B grubu vitaminlerini barındıran erişte, günlük olarak ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar.
  • Kolesterolü düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
  • Erişte ürünleri, vücutta kolay sindirilir, mideyi ve bağırsakları yormaz.
  • Erişte, kemikleri ve eklemleri güçlendirici özelliğe sahiptir. Kemik erimesinin önüne geçer.
  • Ev yapımı erişte A, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengindir.
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