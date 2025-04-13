Kozan ciğerine yoğun ilgi: Karnavalda yarım ton tüketildi
Kozan'ın coğrafi işaret ile lezzet tescil başvurusu yapılan Kozan ciğeri, 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında yoğun ilgi gördü. Karnavalda yarım ton ciğer tüketildi.
Bu yıl Adana'da 4 - 13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında kilolarca Kozan Ciğeri, Adana Kebabı Adana'ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.
Kozan Belediyesi tarafından Merkez Park'ta Dağılcak Tabiat Parkı lezzetleri, milyonlarca ziyaretçiye tanıtıldı. Yaklaşık 500 kilo Kozan ciğerinin tüketildiği karnavalda mangal başında renkli görüntüler oluşurken, il dışından gelen ziyaretçiler Adana kebabı ve Kozan Ciğerine hayran kaldıklarını ifade etti.