Kozan ciğerine yoğun ilgi: Karnavalda yarım ton tüketildi

Kozan'ın coğrafi işaret ile lezzet tescil başvurusu yapılan Kozan ciğeri, 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında yoğun ilgi gördü. Karnavalda yarım ton ciğer tüketildi.

Kozan ciğerine yoğun ilgi: Karnavalda yarım ton tüketildi - 1

Bu yıl Adana'da 4 - 13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında kilolarca Kozan Ciğeri, Adana Kebabı Adana'ya gelen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü. 

Kozan Belediyesi tarafından Merkez Park'ta Dağılcak Tabiat Parkı lezzetleri, milyonlarca ziyaretçiye tanıtıldı. Yaklaşık 500 kilo Kozan ciğerinin tüketildiği karnavalda mangal başında renkli görüntüler oluşurken, il dışından gelen ziyaretçiler Adana kebabı ve Kozan Ciğerine hayran kaldıklarını ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

Kozan ciğerine yoğun ilgi: Karnavalda yarım ton tüketildi - 2

Adana Kebabı ve ciğer ustası Sabri Koçyiğit, "Bu ciğerin özelliği keçi ve kuzu ciğeri olması. Kozan Belediye başkanına teşekkür ederiz. Günlük şu an 2 bin 500, 3 bin porsiyon talep var. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kozan Belediyesi Standında sorumlu olan Rıfat Akşahin, "Kozan Lezzetlerini Adana'ya taşıdık" diyerek adeta Adana'ya ciğer nakli yapıldığını ifade etti.

Kozan ciğerine yoğun ilgi: Karnavalda yarım ton tüketildi - 3

Ankara'dan karnavala gelen Ahmet Topaloğlu, Kozan ciğerinin keçi ciğeri olduğu için çok lezzetli bulduklarını ifade etti.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ise Kozan Ciğeri için tescil başvurusu yaptıklarını ve bölgede Keçi ciğerinin lezzetinin tek olduğunu söyledi.

Kozan ciğerine yoğun ilgi: Karnavalda yarım ton tüketildi - 4

Karnavala renk katan Adana Kralı olarak bilinen Hüseyin Şen, Kozan Ciğer ve Adana Kebabının bölge lezzeti ile öncü olduğunu kaydederek Kozan'da coğrafi olarak yetişen ürünlerin ayrı bir lezzeti olduğunu ve bu lezzetten vazgeçemediklerini dile getirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER