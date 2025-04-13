Kozan ciğerine yoğun ilgi: Karnavalda yarım ton tüketildi

Adana Kebabı ve ciğer ustası Sabri Koçyiğit, "Bu ciğerin özelliği keçi ve kuzu ciğeri olması. Kozan Belediye başkanına teşekkür ederiz. Günlük şu an 2 bin 500, 3 bin porsiyon talep var. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kozan Belediyesi Standında sorumlu olan Rıfat Akşahin, "Kozan Lezzetlerini Adana'ya taşıdık" diyerek adeta Adana'ya ciğer nakli yapıldığını ifade etti.