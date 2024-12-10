Küflü peynir yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz
Nem, sıcaklık ve küf sporları gibi etkenler, peynirin bozulmasına neden olabilir. Birçok kişi, küflü peynirin bozulmuş kısmını keserek tüketmeye devam eder ancak araştırmalar, bu alışkanlığın genel sağlık açısından çeşitli riskler taşıyabileceğini ortaya koyuyor.
Peynirin kötü, asidik, çürümüş veya amonyak gibi garip kokması, bozulduğunun belirtisi olabilir. Böyle bir durumda peynirin tüketilmesi önerilmez. Eğer peynirin rengi değişmişse, özellikle sararmış, kahverengileşmiş veya yeşil/siyah küf oluşmuşsa, bu gıdanın bozulduğunu gösterir.