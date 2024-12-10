Küflü peynir yenir mi? Meğer yıllardır yanlış biliyormuşuz

Bozulmuş peynir; listeria, salmonella ve koli basili gibi patojenik bakterilerle kontamine olabilir. Araştırmalar, bu bakterilerin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini ortaya koymuştur. Peynir gibi süt ürünleri, özellikle uygun şekilde saklanmadığında, bu tür zararlı mikroorganizmaların büyümesi için gereken uygun ortam oluşabilir.

Bazı uzmanlar, peynirin küflü kısmının kesilerek tüketilebileceğini belirtse de, Mayo Clinic'e göre bu durum epey riskli. Mayo Clinic, özellikle yaşlı, bağışıklığı düşük ve hamile bireylerin, küflü peynir tüketiminden kaçınması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.